美團 | 季績遜預期遭大行降目標，股價曾插半成可以點部署？

美團(03690)上周五(21日)收市後公布業績，上季純利按年升1.8倍至62億元人民幣，惟仍差過預期，收入則升20%至885億元人民幣，另管理層指集團自研「LongCat」大模型媲美國內頂級大模型，不過美團績後仍遭多間大市下調目標價，主要憂慮其擴大海外業務投資可能導致新業務虧損擴大。美團今日(24日)最多急跌逾半成，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

上季純利按年升1.8倍收入升20% 經調整溢利增1.25倍



美團截至2024年12月31日止第四季純利62.2億元人民幣，按年升1.8倍，差過預期81.1億元人民幣。以非國際財務報告準則計經調整溢利98.5億元人民幣，按年增長1.25倍；經調整EBITDA錄115.2億元人民幣，按年增長2.08倍。期內收入884.9億元人民幣，按年升20.1%。核心本地商業分部收入按年增長18.9%至656億元人民幣。經營溢利按年增長60.9%至129億元人民幣，經營利潤率按年提升至19.7%。配送服務收入261.9億元人民幣，差過預期的267.1億元人民幣。新業務收入229.2億元人民幣，略勝預期的226.7億元人民幣。



另美團截至2024年12月31日止全年純利358.07億元人民幣，按年升1.58倍；每股基本盈利5.85元人民幣，不派末期息。以非國際財務報告準則計量經調整溢利437.72億元人民幣，按年升88.2%；經調整EBITDA錄491.2億元人民幣，按年增1.06倍。期內收入3376億元人民幣，按年升22%。以全年計，核心本地商業分部收入按年增長20.9%至2502億元人民幣。經營溢利按年增長35.4%至524億元人民幣，經營利潤率由2023年的18.7%提升至20.9%。



Keeta沙特訂單量迅速增長 持續貫徹「零售+科技」戰略

美團2024年新業務分部收入按年增長25.1%至873億元人民幣。經營虧損收窄至73億元人民幣，經營虧損率改善至8.3%，主要受益於該分部所有業務運營效率的提升。2024年第四季新業務分部收入按年增長23.5%至229億元人民幣。該分部經營虧損按年收窄55%至22億元人民幣，經營虧損率按年改善至9.5%。

集團指，自去年10月在利雅得上線後，進一步將Keeta擴展至沙特阿拉伯的所有主要城市，用戶基數和訂單量迅速增長，從長遠來看，未來將繼續為全球更多地區的消費者和商家提供高品質的產品與服務。

展望未來，集團將持續貫徹「零售+科技」公司戰略的同時，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。長期來看，集團堅信科技將持續推動零售行業的變革。作為行業領導者，公司也將積極履行社會責任，包括創造就業機會、改善騎手福利，以及促進本地服務生態系統的可持續發展。

王興：自研LongCat媲美國內頂級大模型 AI助手可滿足用戶需求

美團董事長王興（中）（資料圖片）

值得一提，美團董事長王興強調，集團的AI策略是進攻，而不是防守，今年將加大資本開支拓自家大模型，並推出連接美團主要服務的AI助手。他提到，美團AI發展策略主要有三方向，首先是融入日常業務運作，其次是用AI升級現有產品和服務，另外是自主研發語言大模型「LongCat」。自主研發大模型LongCat取得了相當不錯的測評結果，可與國內頂級模型相媲美。內部大模型驅動的AI客服代理有助提高20%以上效率，客戶滿意度提高7.5%；AI銷售助理自動收集平台120萬商家資訊，有效減少業務拓展團隊44%的工作量。

王興透露，美團同時採用LongCat與外部模型，為員工推出協作工具，包括AI編碼、智能會議、文件助理，並能支援生成平面設計和短片，現時美團大約27%的新程式碼均由AI編碼工具產生。美團擬發展自家AI助手並涵蓋其主要服務，王興透露，它不僅是一個聊天機器人，而且還能夠滿足用戶在現實世界中的許多需求，例如訂外賣、買雜貨、籌備旅行等。而過去一年，確保GPU充足一直是美團首要任務，公司針對GPU資源已持續投入數十億元，預計今年進一步擴大相關資本開支。另外，AI將極大地推動機器人技術的發展，美團正研究將AI應用於配送領域方法。王興又稱，美團已對機器人及自動駕駛領域的領先初創公司進行多項投資，未來希望深化業務合作及技術交流。

滙豐研究：擴大海外業務或致新業務虧損增加 降目標價至195元

滙豐環球研究發表研報指，美團2024年第四季業績基本符合市場預期，儘管美團優先加大對商家及騎手福利的投入以鞏固核心業務領導地位，預計2025年核心本地商業盈利仍具防禦性，但其擴大海外業務的願景可能導致新業務虧損增加，將公司2025至2026年經調整營業利潤預測下調9至10%，主要反映海外業務虧損擴大，儘管美團在到店服務等佔據主導地位，有望帶動長期增長，但其短期內增加股東回報的空間可能受限，將其目標價由220元下調至195元，維持「買入」評級。

大和稱，美團第四季外賣業務經營利潤率具韌性；到店、酒店及旅遊(IHT)業務經營利潤率則按季上升。另一方面，相信美團負擔社保影響，可能會獲經營槓桿所抵銷；據該行估算，基於美團優選虧損跌幅放緩，預計今年首季新業務虧損將達到23.5億元人民幣，2025年虧損將達到93億元人民幣。由於考慮到Keeta中東投資增加，將其今年每股盈利預測下調7.7%，維持目標價235元，評級「買入」。

摩通：料股價對季績及今年展望反應負面 降目標價至190元

摩通指，美團上季業績及今年展望將導致股價出現負面反應，因為國際業務擴張令虧損預測上升，加上今年的核心本地商業業務(CLC)利潤預期低於預期，因此預計盈利將下調。美團在一至兩年內仍具吸引力，料2025至27年每股盈利年複合增長率為20%，維持「增持」評級，目標價由200元下調至190元。

富瑞表示，美團競爭力完好，去年第四季收入及新業務經營虧損均符合預期；核心本地商業(CLC)經營利潤超出預期，但相信股價已反映公司國內及海外發展因素。預期今年美團CLC收入及經營利潤保持穩健趨勢，且到店、酒店及旅遊業務線上滲透率仍然很低，以及海外投資應可捕捉長期機會，下調其目標價20%，由270元降至215元，評級「買入」。

大摩：美團優選等新業務虧損料擴大 維持目標價200元

摩根士丹利指，美團去年第四季核心本地商業運營利潤超出預期，因受外賣業務成本優化推動，但新業務虧損料將擴大。預計2025年美團核心本地商業運營利潤為610億元人民幣，按年增加17%。由於美團優選的虧損收窄速度放緩，全年新業務虧損料擴大至約95億元人民幣，此前預測為85億元人民幣，另維持中東擴張虧損預期。美團社保政策的影響應從第二季度開始顯現，但對2025年外賣業務的運營利潤和單位經濟效益影響有限，因全國推廣節奏較慢，且效率提升，維持其目標價200元。

高盛稱，美團第四季業績符合預期，收入按年增長20%，經調整營業利潤按年增加395%，而核心本地商業經調整營業利潤達129億元人民幣，優於該行及市場預期，由於美團在食品外賣領域持續保持領先地位、在仍快速增長的到店本地服務領域格局趨於穩定、新舉措營運效率不斷提升、資產負債表強勁，予目標價200元及「買入」評級。



曾永堅：憂加大海外投資及騎手成本增加 或需下試100天線支持

（曾永堅）



椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，美團業績最主要問題是去年第四季新業務即海外業務虧損按季擴大，令其季度整體經調整溢利略差過市場預期。本來美團海外業務策略，特別是於中東發展方面的補貼或增加投資，希望加快將來規模效應及提升市佔率：但市場關注其從第四季開始增加投資及補貼，會令新業務虧損於今年第一季持續擴大，大家往後將關注其海外業務投資需否持續多一年甚至更長時間，從而拖慢整體業務增長。而從第四季數據可見，美團與其本土最大對手抖音的競爭看來已平靜下來，在本土業務方面應該不需再加力於補貼，京東(09618)加入市場看來亦未對美團及拼多多這兩大寡頭壟斷構成明顯的即時威脅。因此，大家現時主要關心美團在海外業務方面仍要燒多少錢。

曾永堅又提到，在內地外賣市場，各平台都面對要否加大覆蓋騎手未來社保及醫療等綜合福利，令整體成本明顯增加，以致令毛利收縮，這會是近期困擾美團股價的主要因素。其實，美團今年股價走勢，相對於幾大科網企業甚至恒指及科指明顯落後，除了因欠缺直接的AI主題外，就是受上述兩大問題影響，兩大問題未解決或未見曙光前，相信美團股價仍會落後大市，而今次業績短線會令其可能需要下試100天線約160元支持。

另曾永堅指，姑勿論美團LongCat大模型的效益及應用方便度如何，美團有底氣發展自家模型，因其有龐大用戶量及很強用戶粘度，令其有廣泛數據開發生成式AI模型，但其宣布推出產品的時點較遲，其他科企大模型已飲了頭啖湯，故在用家關注度及應用先機方面已較蝕底。不過，美團自家AI大模型對其未來營運效益的提升或降本增效會有幫助，市場對此應會有正面看法，若未來有更多AI進展的消息，對其股價會有幫助。惟若無貨不需急於買入，始終仍需時觀察其海外業務要投資多少才見規模效益，若想長線買入，可先觀察第一季相關效益如何。

美團今日跌1.13%收報165.7元，最多跌5.25%至158.8元，連跌4日，累跌6.54%，成交99.19億元。其他科技股普遍上升，京東升2.27%報166.6元，阿里(09988)升1.61%報132.8元，騰訊(00700)升0.29%報513元，百度(09888)升2.3%報93.55元，網易(09999)升3.09%報156.6元，小米(01810)升4.21%報57元，惟快手(01024)跌0.67%報58.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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