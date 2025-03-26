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開市Go | 美關稅計劃擬兩步走，快手業績略勝預期，B站大減虧

26/03/2025

要聞盤點

 

1、美國3月消費者信心指數跌至92.9，低於市場預期的94，連跌4個月，更為四年來最低水平。美國2月新建住宅銷售量增長1.8%，至折合年率為67.6萬間，略低於市場預期的68萬間。美股三大指數收市輕微向上，錄得連續第三日上升。市場正關注特朗普關稅政策的走向。道指收市升4點，或0.01%，報42587點；標普升9點，或0.16%，報5776點；納指升83點，或0.46%，報18271點。金龍中國指數/96點。最大日經期貨截至上午8時09分跌57點。

 

2、美聯儲理事庫格勒表示，當數據顯示通脹回落勢頭放緩及經濟疲弱時，他支持維持現行利率一段時間。

 

3、評級機構穆迪預測，由於預算赤字擴大及債務負擔減弱，美國財政實力將在數年內持續下降。「鱷王」達里奧警告美國共和黨議員需謹慎減稅，避免加劇財赤危機。

 

4、據報美國總統特朗普考慮採取兩步走方式實施對等關稅措施，利用緊急權力先行徵收高達50%的關稅，計劃於4月2日推出。

 

5、美國、俄羅斯和烏克蘭就黑海航行安全達成一致意見，同意實施禁令，禁止打擊俄烏能源設施。

 

6、美國商務部工業與安全局周二（25日）公布將50多個中國科技企業及機構列入「實體清單」，新規定將於3月28日生效。

 

7、中國駐加拿大大使王鏑表示，北京有意與加拿大加強經貿合作，並考慮簽訂雙邊貿易協議。

 

8、滙豐環球研究將美國今年經濟增長預測由2.2%下調至1.9%，明年維持1.8%預測不變，預期美國可避免經濟衰退，至於今年通脹預測維持2.8%不變，明年則由2.7%上調至2.8%；該行同時將中國今年經濟增長預測由4.5%調高至4.8%，明年則由4.4%上調至4.5%，主要由於內地推出一系列刺激消費措施。

 

9、香港2月進口同比增長11.8%，出口同比增長15.4%，表現均超市場預期。

 

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