港股 | 午市前瞻 | 飲用水收入勁跌兩成 内捲減價害苦農夫山泉

港股繼續聚焦業績期，多隻內需藍籌放榜表現分化，港股半日表現不明朗，午收報23402，升57點或0.2%，主板成交近1138億元。恒生中國企業指數報8625，升9點或0.1%。恒生科技指數報5561，升43點或0.8%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：無力攻廿天線則下試兩萬三

恒指今日輕微反彈，但上升動力不足，暫於23400點附近橫行。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢較為平淡，今日雖有所上升，但仍呈現陰燭，有低走狀況，反映投資者持觀望態度。另外，人民幣持續走弱亦壓制港股表現，短線關注廿天線（約23800點），若今明天線仍未收復廿天線，恒指或下行，屆時關注23000關有無支持。

降價重創農夫山泉水業增長，茶飲高基數增長續航難

農夫山泉(09633)公布，截至去年12月31日止年度盈利121.2億元人民幣，升0.4%，每股盈利1.078元人民幣，派末期股息每股76分人民幣，較上年同期派息75分稍增。該集團指，收益約429億元人民幣，升0.5%，包裝飲用水收益跌21.3%，茶飲料收益升32.3%。

聶振邦表示，農夫山泉為了維持飲用水市場份額，頻繁開展降價促銷活動，使公司業績承壓。他進一步指出，飲用水行業競爭大，且預計未來競爭對手將持續增加，將加大公司的經營難度，若降價壓力進一步加劇，不排除未來業績出現下滑的可能性。

值得留意的是，華潤飲料(02460)亦面臨飲用水收入減少的情況。其去年小規格瓶裝水產品收入按年減少近9%至70.28億元人幣，中大規格瓶裝水產品收入按年增8.5%至46.07億元人幣，桶裝水收入微增不足1%至4.89億元人幣，飲料產品收入則大增近31%至13.97億元人幣。

聶振邦認為，飲用水業務收入降低可能是整個行業趨勢，而造成這一現象的主要原因是去年經濟活動相對疲軟，商務會議數量減少，導致對瓶裝水的需求下降。他表示，若今年商務活動增加、經濟形勢好轉，瓶裝水需求有望回升，料造好公司業績。此外，3月中旬出台的提振消費方案，若能有效推動經濟增長，亦可能會提升市場對農夫山泉業績改善的預期。不過這一影響仍需通過未來一兩個月的經濟數據來驗證。

飲用水業務收益陷入增長困境，唯有靠一些毛利率較低的特色飲料產品支撐。聶振邦表示，目前茶飲料產品在農夫山泉收入中比重逐漸提高。若飲用水業務無法實現業績反彈，公司今年的市場策略可能會向茶飲料產品傾斜，通過推出新口味產品，吸引年輕消費者，進而改善整體業績。但也要留意，隨著茶飲料業務基數的大幅提高，公司未來能否繼續保持如此高的增長速度仍存在不確定性。

毛利率方面，農夫山泉整體毛利約249億元人民幣，跌1.9%，毛利率跌1.4個百分點至58.1%，公司解釋因純淨水新品上市促銷影響及果汁原料價格上漲。聶振邦認為，上述因素或對公司毛利率造成持續壓力，除非公司收入能夠恢復增長，形成規模效應，否則毛利率仍將面臨下行風險。

農夫山泉股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

華潤飲料股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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