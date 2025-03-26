業績股 | 申洲盈利急增獲大行唱好，農夫山泉品牌形象受考驗，股價榮辱互見

農夫山泉(09633)及申洲國際(02313)齊公布業績，其中農夫山泉去年盈利按年只升0.4%，收入僅增0.5%，其中包裝飲用水收入更跌21%，集團指遭長時間抹黑，品牌形象受考驗，惟包裝飲用水市佔率仍穩居第一，而茶飲料成為推動集團業績增長的強力引擎，惟農夫山泉今早(26日)股價仍最多插逾一成低見32.6元。申洲去年盈利則升37%，收入升15%，末期息增18.5%至1.28港元，集團指產能利用率已恢復至正常水平，生產效率明顯提升，有效促進盈利水平回升，股價今早飆逾一成，但績前股價一直探底，有大行指其仍大幅落後恒指，是否比農夫山泉更值博？

農夫山泉宣傳片（截自集團網頁）

農夫山泉去年盈利升0.4%收入增0.5% 包裝飲用水收入跌21%



農夫山泉公布，截至去年12月31日止年度盈利121.2億元人民幣，按年升0.4%，每股盈利1.078元人民幣，派末期股息每股76分人民幣，按年升1.3%。收入約429億元人民幣，按年升0.5%。當中包裝飲用水收入跌21.3%至159.5億元人民幣，茶飲料收入升32.3%至167.4億元人民幣，功能飲料收入升0.6%至49.3億元人民幣，果汁飲料收入升15.6%至40.8億元人民幣。

集團去年整體毛利約249億元人民幣，按年跌1.9%，毛利率跌1.4個百分點，至58.1%，因純淨水新品上市促銷影響及果汁原料價格上漲。

農夫山泉：遭長時間抹黑品牌形象受考驗 惟包裝飲用水市佔仍穩居第一

農夫山泉董事長鍾睒睒指，公司在2024年網絡上受到了有組織、長時間的連續抹黑和攻擊，集團在品牌形象上遭受了歷史性的考驗。這一場翻箱倒柜式的輿論攻擊，反而證明了農夫山泉優質的水源和產品品質。集團包裝飲用水產品的市佔率經歷了3個月的持續下滑，全年包裝飲用水產品收益下滑了21.3%，但仍然穩居中國包裝飲用水市場佔有率第一的位置。而茶飲料產品受到更多消費者的認可和喜愛，在中國茶飲料市場也佔據領導地位，茶飲料成為保障和推動集團業績增長的又一強力引擎。

他又指，未來公司將會繼續追求產品研發技術的提高和創新，做飲料行業的研究型企業。將以成為國際化的世界一流企業為目標，繼續積極探索海外市場發展機會，依託中國生物的多樣性優勢，將更多健康產品帶向全世界。

申洲去年盈利升37%收入升15% 末期息增至1.28港元

申洲國際公布，截至2024年12月31日止全年盈利62.41億元人民幣，按年升36.9%；每股基本盈利4.15元人民幣，派末期息1.28港元，按年增18.5%。全年派息2.53港元，按年增24.6%，派息比率約55.8%。期內收入286.63億元人民幣，按年升14.8%。毛利80.54億元人民幣，按年升32.9%；毛利率為28.1%，按年升3.8個百分點。



去年運動類產品銷售額佔總銷售額約69.1%，其銷售額按年升9.8%，主要由於中國大陸市場及美國市場運動類產品需求增加所致；休閒類產品銷售額佔比約25.1%，其銷售額按年升27.1%，主要由於日本及其他市場休閒類產品需求明顯增加所致；內衣類產品銷售額佔比約5%，其銷售額按年升34.6%，主要由於日本市場內衣需求明顯增加所致。

（申洲國際網頁截圖）

申洲：去年產能利用率恢復正常 將整合優化海內外基地優勢



申洲國際表示，去年實現的銷售收入和稅後淨利潤均創集團的歷史新高。年內集團的產能利用率已恢復至正常水平，海內外各生產基地的員工人數進一步增加，生產效率亦明顯提升，有效促進了盈利水平的回升，去年毛利率較上年度提升了3.8個百分點至28.1%，而下半年的毛利率約為27.4%，較上半年約有1.6個百分點下降，主要因集團於下半年對基層員工有較大幅度的薪酬調升。回顧年內之工作，集團努力提升服務質量，積極拓展市場需求；進一步擴充產能規模，提升全員生產效率；加強供應商管理，促進了供應鏈的整體競爭力和協同效應。

集團指，未來將進一步整合和優化海內外基地之各自優勢，加大海外基地之產能規模，完善海外產業鏈的縱向配套，發揮供應鏈於海外的本地化協同效應，持續提升全員生產效率，加強集團不同基地間的工藝技術之共享互通，加快對客戶需求的響應速度，針對不同市場之產品需求合理分配海內外基地之對應產能，降低客戶之綜合採購成本。

麥格理：申洲去年下半年核心經營利潤勝預期 升目標價至94.5元



麥格理發表研報指，申洲國際2024年下半年核心經營利潤勝預期，該行目前預測其2025年銷售額可按年增長12%，主要客戶中，預計來自Nike收入將按年下跌5%，惟跌幅預期會被Adidas、Uniqlo及其他品牌的增長所抵銷，維持「跑贏大市」評級，目標價由92.6元升至94.5元。考慮到毛利率提升將被更低的利息收入部分抵銷，將其今明兩年淨利潤預測分別下調1.3%及上調0.2%。



野村稱，申洲2024年下半年業績表現喜憂參半，同時集團2025年的指引顯示收入將增長10%，毛利率維持不變，這表明集團將進一步提升市場份額。集團2024年下半年收入同比增17%至157億元人民幣，主要受惠於四大主要客戶和新興客戶的穩健訂單增長，以及產能利用率的提升，但毛利率按季下滑1.6個百分點至27.4%。整體而言，集團2024年下半年淨利潤同比增長36%至33億元人民幣，而剔除一次性收益/損失後的經調整淨利潤同比增22%至25億元人民幣。此外，集團建議派發末期股息1.23港元，派息比率穩定在約60%左右，將其目標價由105.5元降至99.9元，維持「買入」評級。

美銀：去年收入和稅後淨利勝預期 當前股價具正面風險回報

美銀證券表示，申洲國際去年收入和稅後淨利勝預期，撇除資產處置收益後核心稅後淨利符合預期，因此對2025及2026年預測僅略作調整。儘管市場擔憂關稅和Nike影響，申洲仍是行業領軍企業，並持續獲得市場份額。

該行指，自2024年以來，申洲股價落後恒生指數68%，目前以2025年預測市盈率12倍交易，而大多數其他龍頭中國消費品公司在此輪上漲中已重新估值至15倍或更高的市盈率。儘管申洲的盈利在2024年創歷史新高，其當前股價卻處於12個月低點，目前提供約5%的股息率。當前價格水平具有正面的風險回報，但考慮到全球貿易緊張局勢加劇，將目標價由76.6元下調至73元。維持「買入」評級。

陳樂怡：農夫山泉績差寧吼其同業 申洲上望66元惟要留意關稅風險

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，農夫山泉今次業績盈利及收入都低過預期，輿論風波對品牌的損害大，尤其包裝水。她指出，包裝水以外，無糖茶飲料收入增長大，佔比也有所提升，現時又加入了純淨水，多了一類包裝水，且用低價策略開拓下沉市場。集團整體業績的確令人失望，但大家主要看其今年能否收復失地，包括輿論風波過後品牌實力能否慢慢增強，這仍有待往後數據印證，而其估值仍高於同業華潤飲料(02460)及康師傅(00322)，股價亦有轉弱情況，且整個飲料市場仍面對價格競爭，若要吼此板塊可揀估值較低的股份。

至於申洲，陳樂怡指，其股價的確落後大市很多，之前於低位徘徊主要反映兩大因素，首先其核心客戶Nike最新業績指引仍較疲軟，似乎去庫存進展有些落後，大家都擔心會繼續拖累申洲，另一因素則為關稅不明朗，即使集團策略仍為多地域分布，實則不會有很大風險，但美國措施涉及多邊關稅，影響仍在評估中。不過，申洲今次業績可見公司具韌性，收入增長也勝預期，雖然下半年毛利率表現略差，但為銷售增長抵銷，而除Nike外，其他客戶如Adidas及Uniqlo都有穩定增長，公司最新訊息也令市場信心有所增強，如今年第一、二季訂單表現不錯，產能利用率則處於滿載水平，對今年銷量等指引也令市場滿意，加上隨著經營策略提升，毛利率仍有向上空間。由於大家對申洲今次業績有正面解讀，加上估值仍處於較低水平，有一定值博率，但要留意4月初關稅措施進展，相信會抑制其估值修復。但若在關稅及Nike影響下，業績持續「交到功課」，會有助其估值修復。至於股價近兩個月主要於55至65元附近上落，藉著績優料可上望65至66元，但最好等關稅措施宣布後才部署。

農夫山泉半日跌8.16%收報33.75元，連跌6日，累計跌幅12.79%，成交11.47億元。申洲升12.39%報62.15元，成交14.8億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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