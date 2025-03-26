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ＡＩ| 寶馬宣布與阿里在華達成AI戰略合作，共研大語言模型等

26/03/2025

ＡＩ| 寶馬宣布與阿里在華達成AI戰略合作，共研大語言模型等

 

　　寶馬集團今日宣布與阿里巴巴集團在中國達成AI領域戰略合作，雙方在AI大語言模型和智能語音交互等前沿領域開展聯合研發，提供最貼近中國用戶需求的前瞻性解決方案。阿里通義大模型將應用於中國市場的寶馬新世代系列車型。

撰文：經濟通中國組

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