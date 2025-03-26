恒大 | 恒大汽車午後飆兩倍恒大物業升兩成，同系本港金融業務被曝易名

恒大系午後突然爆升，恒大物業(06666)升21.6%，報0.9元，恒大汽車(00708)升1.86倍，報0.34元，最多升2.36倍，高見0.4元。

據港媒此前報道，持有恒大證券及恒大期貨的「昌能發展有限公司」在2024年6月遭清盤人安邁（A&M）接手後，恒大證券及恒大期貨則分別在2025年3月初改名為「同舟證券（Ark Securities）」及「同舟期貨（Ark Futures）」，多名原有董事亦在年初辭任。

另外，恒大清盤人日前再度入稟高等法院，指集團創辦人許家印、其前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮，以及3間關連實體公司，在管理恒大時違反管理責任及進行失實陳述，招致集團損失，並追討相關損失。

值得留意的是，恒大汽車因延遲刊發2024年度業績公告，向聯交所申請其股份將於4月1日(星期二)上午9時正起暫停買賣，以待刊發其2024年度業績。投資者在炒作恒大汽車有關消息時應多加謹慎，以免錯過離場時機。

現時，恒生指數報23440，升96點或升0.4%，主板成交近1508億元。國企指數報8637，升21點或升0.2%。恒生科技指數報5562，升44點或升0.8%。即月期指新報23459，升115點，高水18點。即月國指期貨報8644，升30點，高水7點。即月科指期貨新報5567，升68點，高水8點。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 中國恒大(03333) 0.163元 停牌中 恒大物業(06666) 0.9元 升21.62% 恒大汽車(00708) 0.34元 升1.86倍

撰文：經濟通市場國金組

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