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招行 | 去年淨利息收入及淨息差下跌，券商目標價分歧大股價急插，寧吼四大行？

26/03/2025

　　內銀股近日陸續公布業績，其中招商銀行(03968)公布去年盈利按年微升1.2%，末期息增1.4%至2元人民幣，收入則跌0.58%至3371億元人民幣，其中淨利息收入跌1.6%，淨息差亦跌0.17個百分點至1.98%，集團更料今年淨息差繼續受壓。績後券商對招行目標價分歧頗大，其中美銀證券僅看43.35元，摩通則看56元，招行股價今日(26日)急跌逾半成。值得一提，四大內銀亦於本周放榜，其中中行(03988)業績今日出爐，建行(00939)、農行(01288)及工行(01398)將於周五(28日)公布業績，或比招行更值得吸納。

 

招行去年淨利息收入及淨息差下跌，券商目標價分歧大股價急插，寧吼其他內銀？

（Shutterstock）

 

去年盈利按年升1.2%息2元人幣　淨息差跌0.17個百分點


　　招商銀行公布，截至去年12月31日止年度盈利約1484億元人民幣，按年升1.22%，每股盈利5.66元人民幣，派末期股息每股2元人民幣，較去年同期1.972元人民幣多1.4%。截至去年底招行淨利差1.86%，按年跌0.17個百分點，淨息差(淨利息收益率)1.98%，按年跌0.17個百分點，其中第四季為1.94%，按季跌3個百分點。


　　集團去年收入3371億元人民幣，按年跌0.58%，淨利息收入2112.8億元人民幣，按年跌1.6%；非利息收入1258.44億元人民幣，按年增1.15%。減值損失降至408億元人民幣，成本收入比跌至31.92%，去年底貸款及墊款總額6.8萬億元人民幣，升5.8%，客戶存款9萬億元人民幣，升11.5%，不良貸款比率0.95%不變，不良貸款餘額656.1億元人民幣，升6.5%；撥備覆蓋率411.98%，降25.72個百分點；貸款撥備率3.92%，降0.22個百分點。


　　公司貸款方面，截至去年底，房地產業不良貸款金額171.8億元人民幣，按年升12%；該行業不良貸款率5.26%，升1.18個百分點。個人住房貸款不良貸款金額51.2億元人民幣，按年升4.4%，不良率0.37%，升0.02個百分點。資本充足率指標方面，截至去年底，核心一級資本充足率14.86%，按年升1.13個百分點；一級資本充足率17.48%，升1.47個百分點。


招行：料今年淨息差續受壓　將持續優化資產負債結構

 

　　招行預期，2025年淨利息收益率將繼續受壓，去年LPR(貸款市場報價利率)下調和存量房貸利率再次下調的政策性因素的影響，將持續釋放，預計資產收益率將延續下降趨勢。而存款定期化趨勢未見明顯改善，負債成本管控壓力仍然存在。該行指，將通過前瞻的資產負債組合管理，持續優化資產負債結構，推動淨利息收益率合理穩健運行。


　　招行展望，2025年特朗普新政或繼續支撐美國經濟韌性，但同時帶來再通脹壓力，抑制聯儲局降息空間。國內方面，政策積極托舉下，經濟供需有望更為平衡，量價同向修復。出口面臨美國加徵對華關稅的挑戰，同時受到前期全球產業鏈重構的支撐，增速或溫和收斂。內需重要性顯著上升，消費受政策提振，動能有望明顯上行；基建投資將保持較高增長，製造業投資增速仍居高位，房地產投資降幅或邊際收窄。貨幣政策將適度寬鬆、適時降準降息。各類政策協同配合，穩定預期、形成推動高質量發展的合力，給銀行業發展帶來新的機遇。根據宏觀經濟形勢與內部發展目標，該行料今年公司客戶存款、貸款和墊款均計劃新增7%至8%。

 

高盛：業績符預期予目標價47.36元　美銀：估值不吸引更青睞工行

 

　　高盛發表研報指，招商銀行2024年營業利潤和淨利潤分別為490億元和360億元人民幣，符合其早前業績快報的預期，留意到淨息差略優於預期，2024年第四季按季降幅收窄，債券投資回報增加推動收入增長，予A股及H股目標價分別為49.85元人民幣及47.36港元，予「買入」評級。高盛提到，招行公布了2025年中期股息計劃，但未披露具體細節，認為投資者可能對招行的股東回報計劃有疑問，在資本盈餘的情況下，招行是否願意在2025年增加股息。

 

　　美銀證券稱，招行去年第四季業績表現符合預期，基於估值不吸引，現相當於預測今年市帳率1倍，屬2023年初以來最高，將招行H股評級從「中性」下調至「跑輸大市」，但基於權益成本預期下降50個基點至14.5%，以及基於中國宏觀經濟前景，將今年盈利預測上調2%，目標價從38.65元升至43.35元。招行H股及A股年初至今已累升21%及15%，考慮到收益率下降、缺乏吸引力的估值及盈利增長前景平平，相比招行更青睞工行H股。

 

摩通：淨息差收縮逐季緩解惟不良貸款形成加快　予目標價56元

 

　　摩通指，招行去年第四季淨利潤按年增長8%符合1月預告，季度收入按年升7%，主要受淨利息收入按年升3%和非利息收入按年升51%推動。但由於今年第一季債市波動性，無法將去年第四季強勁的投資收益推算至今年。另外，招行淨息差收縮正逐季緩解，活期存款比率改善，存款成本收縮在加速。零售和高淨值客戶資產管理規模增長繼續強勁，但不良貸款形成速度按季加快，主要受零售業務拖累，尤其是小額貸款，予「增持」評級及56元目標價。


　　國投證券稱，招行2024年營收同比增長-0.48%(2024年前三季度增速為-2.91%)，撥備前利潤同比增長0.63%(2024年前三季度增速為-2.66%)，歸母淨利潤同比增長1.22%(2024年前三季度增速為-0.62%)，營收降幅逐季收窄，全年利潤實現正增長，基本面表現穩健。展望未來，隨着增量財政政策逐步落地，經濟有望築底，銀行淨息差下行幅度也將收窄。在股票市場改善、經濟逐步修復階段，招行基本面、估值中樞也有望回升，疊加其高股息特徵，投資性價比較高，屬於「進可攻，退可守」標的。預計2025年招行營收增速為0.61%，歸母淨利潤增速為1.24%，予「買入」評級，6個月目標價為55元。

 

熊麗萍：招行短線值博或重回50元以上　若純為收息寧揀其他內銀 

 

招行 | 去年淨利息收入及淨息差下跌，券商目標價分歧大股價急插，寧吼四大行？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內銀股業績若看「大數」相信分別不大，不是增長1%或2%，就是跌1%或2%，故要看「細數」，當中包括壞帳及淨息差等。今次招行淨息差收窄幅度比預期大，本來預期會較平穩，可能因其始終是股份制銀行，與其餘6間國營銀行不同，業務可能會較進取。此外，亦要留意招行很依賴非利息收入，對此不會看得太淡，若投資市場或經濟消費好轉，招行受惠非利息收入會比其他內銀更明顯，而今日股價下挫相信純因淨息差令人失望。當然一直以來買招行都不是貪其盈利有1%、2%增長，增長起碼要有雙位數，但現時已不能這樣看，近兩三年尤其招行經過人事變動後，涉及非利息收入的業務也做得很審慎，其增長已與其他國營銀行差不多。

 

　　熊麗萍建議，若已買入招行，可繼續持有，其實股價近期逐級上升，已升了不少，儘管其他內銀繼續處於高位，招行與高位仍有距離。招行今日反應似乎較大，短期料於45至50元整固，若沒有貨，現價值博。至於其他內銀，亦會陸續公布業績，但股價反應料不會如招行那麼大，因料業績應會較平穩。她又說，招行息率較其他內銀低，有些輸蝕，其他內銀息率達7厘，招行卻不足5厘。總之，招行回至現價值博率高，但若買來收息寧揀其他內銀，現時買招行則只博其短線重回50元以上。

 

　　招行今日跌5.48%收報45.7元，成交35.01億元。其他內銀股亦普遍向下，工行跌0.36%報5.57元，建行跌0.73%報6.82元，中行無升跌報4.62元，農行跌2.2%報4.88元，交行(03328)跌0.43%報7.01元，郵儲行(01658)跌0.57%報5.2元，中信銀行(00998)跌1.13%報6.13元，民生銀行(01988)跌1.62%報3.65元。

 

招行去年淨利息收入及淨息差下跌，券商目標價分歧大股價急插，寧吼其他內銀？

 

招行去年淨利息收入及淨息差下跌，券商目標價分歧大股價急插，寧吼其他內銀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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