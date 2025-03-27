車股配股｜繼比亞迪、小米後，邊間車企最需要配股？
27/03/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 21:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2025 16:40
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