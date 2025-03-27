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車股配股｜繼比亞迪、小米後，邊間車企最需要配股？

27/03/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

  立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=3f3XUUP3AcQ

 

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