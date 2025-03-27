中銀香港 | 業績對辦兼擬派季息及回購，獲券商升目標股價飆逾7%可以點部署？

中銀香港(02388)昨日(26日)收市後公布業績，去年純利按年升近17%至逾382億元，末期息增24%至1.419元，派息比率升至55%，管理層又提到擬自今年起按季派息，並正研究股份回購，績後獲多家券商上調目標價，指其去年盈利勝預期，每季派息及回購亦屬利好因素，股價今早(27日)飆逾7%破頂，高見32.25元，若想吸納應如何部署？

（李崇偉攝）



去年純利按年升16.8%息增至1.419元 派息比率升至55%

中銀香港截至2024年12月31日止全年純利382.33億元，按年升16.8%，每股基本盈利3.6162元，董事會建議派發2024年末期股息每股1.419元，按年升23.93%，連同中期股息，全年每股股息1.989元，按年增長19%。派息比率為55%，提升1個百分點。而2024年提取減值準備前之淨經營收入及年度溢利分別為712.53億元和391.18億元，按年分別增長8.8%及12.2%。

期內淨利息收入為523.34億元，按年升2.5%；淨服務費及佣金收入98.93億元，按年升7.9%，淨息差為1.46%，上年同期為1.53%，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.64%，按年升1個基點，主要由於集團把握市場利率周期走勢，動態管理資產及負債，帶動資產收益率上升，同時積極管控存款成本，帶動淨息差上升。

去年貸款及其他帳項減值準備淨撥備為49.45億元，按年減少23%。成本對收入比率為24.55%，減值貸款比率為1.05%，優於市場平均水平。資本比率及流動性指標保持穩健且高於監管要求。另財務及風險指標保持穩健，平均股東權益回報率和平均總資產回報率分別為11.61%及0.95%，按年分別增長1.01個百分點及0.05個百分點。

擬自今年起按季派息 正研究股份回購

中銀香港董事長葛海蛟在業績報告中指，中銀香港去年主動把握市場機遇、穩妥應對風險挑戰、持續提升競爭能力，為香港融入國家發展大局、鞏固提升國際金融中心地位發揮積極作用，在促進香港長期繁榮穩定的進程中實現自身高質量發展，取得了良好經營業績。

他又提及，中銀香港擬自2025年起按季度宣派股息。該行又正研究推出股份回購，其資本管理計劃備受關注。管理層透露，引入巴塞爾資本協定3.1後，信貸風險RWA會有較大減幅，利好資本水平，具體數字將於第一季度業績會有披露。

料今年淨息差面對一定壓力 商業地產風險可控

中銀香港副總裁兼財務總監劉承鋼表示，減息環境對銀行帶來非常大的挑戰和壓力，銀行要動態管理好資產和負債，去年該行的淨利息收入及淨息差也取得不俗成績，該行在今年首季最核心的工作要控制好存款成本，而目前整個港元的流動性非常充裕，港元利率也有走低的趨勢，美聯儲局的減息政策還有一定的不確定性，料今年淨息差在減息背景下將面對一定壓力，該行會繼續控制好存款成本，也會繼續鎖定一些高收益的投資。

另中銀香港指，截至2024年底，公司客戶房地產相關貸款合計為3362億元，比上年底降8.5%；佔集團客戶貸款20%，比上年底降1.6個百分點。非內房企業貸款規模為2509億元，比上年底降8.8%，佔集團客戶貸款比重14.96%，比上年底降1.2個百分點，客戶多數為香港本地大型藍籌企業，超過60%涉及上市集團，財務狀況相對穩定。不良率為1.37%，比上年底升1.24個百分點，主要因個別香港本地中小型房地產企業貸款降級。至於內房企業貸款方面，總規模為852億元，比上年底跌8.2%，佔集團客戶貸款比重5.1%，比上年底降0.4個百分點。不良貸款比率7.3%，比上年底降2.6個百分點，不良貸款撥備覆蓋率(不含抵押品)為85.8%，比上年底增15.7個百分點。

副總裁兼風險總監徐海峰指，雖然在商業地產方面有一定的壓力，但整體風險可控，而且從整體貸款資產質量來看，有信心能跑贏大市，在撥備方面，會遵循審慎撥備政策做到充分撥備，整體上撥備水平會保持平穩。至於香港房地產風險，徐海峰指，現時發展商面對的壓力有幾方面，包括寫字樓空置率高，亦因為高息環境令個別客戶還款能力受壓，該行會保障銀行權利，同時希望與客戶共度時艱，可與客戶討論可行方案，而有個別地產商以抵押貸款置換無抵押貸款，定價則要綜合看市場和客戶情況。

高盛：淨息差高於預期且開始派季息 升目標價至31.9元



高盛發表研報指，中銀香港去年第四季營運利潤為106億元，較市場預期為高，較高盛預期為低，淨利息收入及手續費收入均高於預期，淨息差優於預期，去年每股股息為1.99元，按年增19%，低於高盛預期，中銀香港將從2025財年開始支付季度股息，將其目標價由28元上調至31.9元，維持「買入」評級。

高盛表示，考慮到中銀香港第四季業績後，分別上調2025及2026財年每股盈利8%及19%，並預期2027財年每股盈利為4元，並預期由於淨息差高於預期且開始發放季度股息，股價將對業績公告做出正面反應。而中銀香港研究股份回購，將允許集團進行回購但不取消庫存股，從而提高對股票的需求(股票交易價格低於帳面價值)，並可能減少未來股息支付的資金負擔。

滙豐研究：迎來派季息回購等利好因素 升目標價至34.2元

滙豐環球研究稱，中銀香港迎來三大利好因素，去年盈利勝預期、新資本回計劃(每季派息及研究股份回購)及手續費收入業務前景強勁，重申對其「買入」評級，上調今明兩年盈利預測各5%及4.4%，將目標價由31.2元升至34.2元。



滙豐環球研究表示，據推算中銀若進行股份回購，料將使普通股權一級資本比率下降1個百分點，並為可持續股本回報率帶來0.49%的提升，或帶來4.2%的一次性特別股息收益率，其提高股東回報的意圖解決了長期存在的市場擔憂之一，預計上述整體發展可能縮小其相對於其他大型銀行的估值折扣。摩通亦指中銀香港更新派息政策影響正面，將其目標價由30.5元升至33.9元，維持「增持」評級。

李偉傑：派息回購完全滿足市場期望 仍有上升動能31元可吸

（李偉傑）

天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑表示，在本港經濟環境不太好情況下，中銀香港今次純利仍可升約16%，表現算是不錯，而增加派息亦是市場關注及殷切期待，派季度股息亦可增加投資者靈活度，再加上會有回購，基本上完全滿足市場期望，績後股價再飆升合理。雖然中銀香港已升了很多，但仍有一定上升動能，因現時預測市盈率也只約9倍，再升機會仍高，始終公司讓市場知道往後派息及回購的明確政策，將可持續吸引資金關注，惟要留意未來淨息差收窄的壓力會否增加，去年美國減息步伐難免會影響淨息差，但大家都預計今年減息步伐會減慢，應有利淨息差表現，從而令其可供派發盈利水平具持續性。現時要其股價大幅回落應較難，但回吐升幅一半，即回至約31元開始吸納合理，若有貨則可繼續持有，始終計及除淨也快升至上次歷史高位32.4元，若升穿該處基本上沒有蟹貨，升幅可能更可觀。

李偉傑又指，中銀香港此刻比滙控(00005)及渣打(02888)等銀行股更值博，其實大家都升了不少，若計市盈率滙控仍算低，但中銀香港給予市場新驚喜，滙控及渣打近期股價則趨於橫行，暫仍以反覆偏強為主，但若論股份形態，中銀香港短期有突破能力，未來動力料可維持，而其過去一年升幅也沒滙控那麼誇張。

中銀香港半日升7.54%收報32.1元，成交10.11億元。其他本地銀行股表現各異，滙控升0.67%報90.1元，渣打跌1.1%報117.3元，恒生(00011)升1.04%報106.7元，東亞(00023)跌0.17%報11.78元，大新銀行(02356)升2.34%報9.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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