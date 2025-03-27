  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中銀香港 | 業績對辦兼擬派季息及回購，獲券商升目標股價飆逾7%可以點部署？

27/03/2025

　　中銀香港(02388)昨日(26日)收市後公布業績，去年純利按年升近17%至逾382億元，末期息增24%至1.419元，派息比率升至55%，管理層又提到擬自今年起按季派息，並正研究股份回購，績後獲多家券商上調目標價，指其去年盈利勝預期，每季派息及回購亦屬利好因素，股價今早(27日)飆逾7%破頂，高見32.25元，若想吸納應如何部署？

 

中銀香港業績對辦兼擬派季息及回購，獲券商升目標股價飆逾7%可以點部署？

（李崇偉攝）


去年純利按年升16.8%息增至1.419元　派息比率升至55%

 

　　中銀香港截至2024年12月31日止全年純利382.33億元，按年升16.8%，每股基本盈利3.6162元，董事會建議派發2024年末期股息每股1.419元，按年升23.93%，連同中期股息，全年每股股息1.989元，按年增長19%。派息比率為55%，提升1個百分點。而2024年提取減值準備前之淨經營收入及年度溢利分別為712.53億元和391.18億元，按年分別增長8.8%及12.2%。

 

　　期內淨利息收入為523.34億元，按年升2.5%；淨服務費及佣金收入98.93億元，按年升7.9%，淨息差為1.46%，上年同期為1.53%，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.64%，按年升1個基點，主要由於集團把握市場利率周期走勢，動態管理資產及負債，帶動資產收益率上升，同時積極管控存款成本，帶動淨息差上升。

 

　　去年貸款及其他帳項減值準備淨撥備為49.45億元，按年減少23%。成本對收入比率為24.55%，減值貸款比率為1.05%，優於市場平均水平。資本比率及流動性指標保持穩健且高於監管要求。另財務及風險指標保持穩健，平均股東權益回報率和平均總資產回報率分別為11.61%及0.95%，按年分別增長1.01個百分點及0.05個百分點。

 

擬自今年起按季派息　正研究股份回購

 

　　中銀香港董事長葛海蛟在業績報告中指，中銀香港去年主動把握市場機遇、穩妥應對風險挑戰、持續提升競爭能力，為香港融入國家發展大局、鞏固提升國際金融中心地位發揮積極作用，在促進香港長期繁榮穩定的進程中實現自身高質量發展，取得了良好經營業績。

 

　　他又提及，中銀香港擬自2025年起按季度宣派股息。該行又正研究推出股份回購，其資本管理計劃備受關注。管理層透露，引入巴塞爾資本協定3.1後，信貸風險RWA會有較大減幅，利好資本水平，具體數字將於第一季度業績會有披露。

 

料今年淨息差面對一定壓力　商業地產風險可控

 

　　中銀香港副總裁兼財務總監劉承鋼表示，減息環境對銀行帶來非常大的挑戰和壓力，銀行要動態管理好資產和負債，去年該行的淨利息收入及淨息差也取得不俗成績，該行在今年首季最核心的工作要控制好存款成本，而目前整個港元的流動性非常充裕，港元利率也有走低的趨勢，美聯儲局的減息政策還有一定的不確定性，料今年淨息差在減息背景下將面對一定壓力，該行會繼續控制好存款成本，也會繼續鎖定一些高收益的投資。

 

　　另中銀香港指，截至2024年底，公司客戶房地產相關貸款合計為3362億元，比上年底降8.5%；佔集團客戶貸款20%，比上年底降1.6個百分點。非內房企業貸款規模為2509億元，比上年底降8.8%，佔集團客戶貸款比重14.96%，比上年底降1.2個百分點，客戶多數為香港本地大型藍籌企業，超過60%涉及上市集團，財務狀況相對穩定。不良率為1.37%，比上年底升1.24個百分點，主要因個別香港本地中小型房地產企業貸款降級。至於內房企業貸款方面，總規模為852億元，比上年底跌8.2%，佔集團客戶貸款比重5.1%，比上年底降0.4個百分點。不良貸款比率7.3%，比上年底降2.6個百分點，不良貸款撥備覆蓋率(不含抵押品)為85.8%，比上年底增15.7個百分點。

 

　　副總裁兼風險總監徐海峰指，雖然在商業地產方面有一定的壓力，但整體風險可控，而且從整體貸款資產質量來看，有信心能跑贏大市，在撥備方面，會遵循審慎撥備政策做到充分撥備，整體上撥備水平會保持平穩。至於香港房地產風險，徐海峰指，現時發展商面對的壓力有幾方面，包括寫字樓空置率高，亦因為高息環境令個別客戶還款能力受壓，該行會保障銀行權利，同時希望與客戶共度時艱，可與客戶討論可行方案，而有個別地產商以抵押貸款置換無抵押貸款，定價則要綜合看市場和客戶情況。

 

高盛：淨息差高於預期且開始派季息　升目標價至31.9元


　　高盛發表研報指，中銀香港去年第四季營運利潤為106億元，較市場預期為高，較高盛預期為低，淨利息收入及手續費收入均高於預期，淨息差優於預期，去年每股股息為1.99元，按年增19%，低於高盛預期，中銀香港將從2025財年開始支付季度股息，將其目標價由28元上調至31.9元，維持「買入」評級。

 

　　高盛表示，考慮到中銀香港第四季業績後，分別上調2025及2026財年每股盈利8%及19%，並預期2027財年每股盈利為4元，並預期由於淨息差高於預期且開始發放季度股息，股價將對業績公告做出正面反應。而中銀香港研究股份回購，將允許集團進行回購但不取消庫存股，從而提高對股票的需求(股票交易價格低於帳面價值)，並可能減少未來股息支付的資金負擔。

 

滙豐研究：迎來派季息回購等利好因素　升目標價至34.2元

 

　　滙豐環球研究稱，中銀香港迎來三大利好因素，去年盈利勝預期、新資本回計劃(每季派息及研究股份回購)及手續費收入業務前景強勁，重申對其「買入」評級，上調今明兩年盈利預測各5%及4.4%，將目標價由31.2元升至34.2元。


　　滙豐環球研究表示，據推算中銀若進行股份回購，料將使普通股權一級資本比率下降1個百分點，並為可持續股本回報率帶來0.49%的提升，或帶來4.2%的一次性特別股息收益率，其提高股東回報的意圖解決了長期存在的市場擔憂之一，預計上述整體發展可能縮小其相對於其他大型銀行的估值折扣。摩通亦指中銀香港更新派息政策影響正面，將其目標價由30.5元升至33.9元，維持「增持」評級。

 

李偉傑：派息回購完全滿足市場期望　仍有上升動能31元可吸

 

中銀香港 | 業績對辦兼擬派季息及回購，獲券商升目標股價飆逾7%可以點部署？

（李偉傑）

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑表示，在本港經濟環境不太好情況下，中銀香港今次純利仍可升約16%，表現算是不錯，而增加派息亦是市場關注及殷切期待，派季度股息亦可增加投資者靈活度，再加上會有回購，基本上完全滿足市場期望，績後股價再飆升合理。雖然中銀香港已升了很多，但仍有一定上升動能，因現時預測市盈率也只約9倍，再升機會仍高，始終公司讓市場知道往後派息及回購的明確政策，將可持續吸引資金關注，惟要留意未來淨息差收窄的壓力會否增加，去年美國減息步伐難免會影響淨息差，但大家都預計今年減息步伐會減慢，應有利淨息差表現，從而令其可供派發盈利水平具持續性。現時要其股價大幅回落應較難，但回吐升幅一半，即回至約31元開始吸納合理，若有貨則可繼續持有，始終計及除淨也快升至上次歷史高位32.4元，若升穿該處基本上沒有蟹貨，升幅可能更可觀。

 

　　李偉傑又指，中銀香港此刻比滙控(00005)及渣打(02888)等銀行股更值博，其實大家都升了不少，若計市盈率滙控仍算低，但中銀香港給予市場新驚喜，滙控及渣打近期股價則趨於橫行，暫仍以反覆偏強為主，但若論股份形態，中銀香港短期有突破能力，未來動力料可維持，而其過去一年升幅也沒滙控那麼誇張。

 

　　中銀香港半日升7.54%收報32.1元，成交10.11億元。其他本地銀行股表現各異，滙控升0.67%報90.1元，渣打跌1.1%報117.3元，恒生(00011)升1.04%報106.7元，東亞(00023)跌0.17%報11.78元，大新銀行(02356)升2.34%報9.61元。

 

中銀香港業績對辦兼擬派季息及回購，獲券商升目標股價飆逾7%可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他中銀香港相關新聞：
中銀香港績後大行齊畀讚，最牛看出34.2
《外資精點》高盛升中銀香港目標價至31.9元，升未來盈測
滙豐控股(00005) 昨在港斥1.88億回購209.8萬股

 

【你點睇？】公營醫療收費新方案公布，急症室設分級收費，街症等項目加價，你是否認同新收費方案？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02563

華昊中天醫藥－Ｂ

5.550

異動股

06667

美因基因

6.250

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

32.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 5.550
  • 06667 美因基因
  • 6.250
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 32.550
  • 02800 盈富基金
  • 23.880
  • 02688 新奧能源
  • 66.000
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 18.680
  • 目標︰$20.00
  • 00778 置富產業信託
  • 4.080
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.650
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 30.700
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 13.980
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.100
  • 00001 長和
  • 45.700
  • 00700 騰訊控股
  • 509.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
  • 00981 中芯國際
  • 50.350
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
  • 目標︰$60.00
  • 09911 赤子城科技
  • 6.150
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 34.750
  • 目標︰$44.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2025 16:45  《盤後部署》廿天線得而復失續整固，平保投資收益強勁可低吸

27/03/2025 17:41  傳新世界擬抵押維港文化匯以取得156億港元貸款

27/03/2025 18:00  蔚來據報擬折讓9.5%配售不超過1.19億股，籌資約35億元

27/03/2025 16:35  中海油(883)全年純利按年升11.4%，息0.66港元

27/03/2025 11:04  彭博：中國暫停國有企業與李嘉誠相關公司新增合作

27/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒４２億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

27/03/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中銀中行績後獲升目標，大和升新奧能源至跑贏大市

27/03/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７７５９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳新世界擬抵押維港文化匯以取得156億港元貸款新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美擴關稅戰，工業企業利潤降幅縮，張一鳴成中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

易經看世界 | 從未濟卦看長和出售巴拿馬港口：這宗交易如何發展？（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

「七人欖球賽」啟德美食推介｜AIRSIDE美食市集：「西關老祖」黑叉燒煎蛋飯、佛羅倫斯牛肚包、鬼佬x公利「蔗汁銀菊啤」
人氣文章

影視娛樂

鍾景輝慶祝88歲生日：疑入住護老院 身形消瘦需坐輪椅，狀態驚人變化
人氣文章

政經范局．范強

新加坡的家事、國事與天下事 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

卡戴珊家族的時尚話題女王：Kylie Jenner！頒獎典禮上與甜茶的恩愛行為外，她的禮服造型更值得欣賞？
人氣文章

Fashion

兩大時尚鬼才最強聯乘！Christian Louboutin x Maison Margiela：當傳奇紅高跟遇上Tabi分趾鞋
人氣文章

Fashion

大容量手袋熱潮回歸！瞄準Bottega Veneta、Chanel、Prada最新款式，告別小廢包！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌物 ｜ 清潔神器暗藏危機：甲醛及三聚氰胺致癌風險，勿用於碗碟清潔
人氣文章
腸癌 │ 21歲紐西蘭女生確診結直腸癌，拍影片分享經歷，初期症狀與腸胃無關新文章
人氣文章
空中意外 │ 香港航空客機急降福州：行李架起火事件及帶充電器上機6大注意事項
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 21:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/03/2025
傳新世界擬抵押維港文化匯以取得156億港元貸款
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處