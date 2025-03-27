車股 | 特朗普預告對進口汽車加徵關稅，比亞迪小米相繼配股後，車股可以點揀？

美國總統特朗普早前指將在4月2日對全球國家加徵對等關稅，昨日(26日)預告部分細節，稱屆時將永久對進口汽車加徵25%關稅。另外，比亞迪(01211)及小米(01810)月內相繼宣布配股，恐有其他車企仿效。不過，車股今日(27日)大多不見異動，只有蔚來(09866)急跌半成，難道它最有需要配股？車股可以如何選擇？

（比亞迪汽車官網截圖）

特朗普宣布4月2日起加徵25%汽車關稅 盟友及美商會激烈反彈

特朗普簽署命令，指示將對所有非美國製造的進口汽車徵收25%的關稅。這項永久性關稅將於4月2日生效，4月3日起開徵。他又表示，對通過談判給予任何豁免都不感興趣。關稅不僅適用於完全組裝的汽車，還適用於關鍵的汽車零組件。白宮官員Will Scharf稱，這些關稅是在現有關稅基礎上額外徵收，預計每年將為美國帶來1000億美元的新收入。值得一提，特朗普盟友馬斯克(Elon Musk)旗下電動車品牌特斯拉(Tesla)在中國建有多家工廠，按照特朗普預告的關稅措施，這些在中國生產的特斯拉電動車運抵美國後，亦將被加徵25%關稅。特朗普談及此事時指，有可能對華稍微降低關稅，因「汽車關稅對特斯拉而言並無太大好處」。

（Ap）

特朗普此舉導致傳統盟友及美國商會激烈反彈，加拿大總理卡尼表示，將考慮對美國產品徵收報復性關稅。日本首相石破茂在國會表示，日本政府不排除對美國宣布的汽車關稅採取反制措施的可能性。德國汽車工業協會(VDA)Hildegard Mueller主席則表示，汽車關稅是全球貿易的一個致命訊號，將對汽車行業造成嚴重打擊，對全球經濟和消費者價格都有負面影響。他呼籲美歐雙邊談判以找到解決方案。美國商會高級副總裁墨菲表示，今次宣布的關稅將損害而不是幫助美國汽車工業，危及美國的許多就業機會，並導致美國汽車製造業空心化。

大摩：去年中國向美出口汽車佔總出口量2% 受關稅直接衝擊較小



摩根士丹利認為，特朗普政府對進口汽車徵收25%的關稅，對中國汽車零組件出口的影響可能要大於汽車出口。Tim Hsiao等分析師在報告中指，中國汽車出口受到的直接衝擊較小，去年中國僅向美國出口了10.6萬輛汽車，主要是沃爾沃、Polestar、通用、福特品牌，佔中國汽車總出口量的2%。相較之下，對汽車零組件的影響可能更為顯著。中國對美汽車相關出口總額達200億美元，佔中國汽車相關出口總額的9%。



報告指，中國直接向美國出口汽車零組件的企業包括敏實集團、耐世特、三花智控、拓普集團、旭升集團、伯特利、均勝電子。美國新關稅可能會對出口墨西哥、用於汽車組裝的中國零組件產生連鎖影響。

小米折讓6.6%配股集資426億元 比亞迪月初配股至今不跌反升



另方面，小米周二(25日)發布公告，以「先舊後新」方式配售8億股B股，配售價為53.25元，較周一(24日)收盤價折讓約6.6%，集資426億元。公司擬將認購事項估計所得款項淨額約425億元主要用於加速業務擴張；研發投資，以進一步提升科技實力；及其他一般公司用途。受配股消息拖累，小米周二跌6.3%收報53.4元。而在配股交易前，小米股價過去12個月累升2.86倍，單計年初至今亦升近64%。



本月初，另一新能源車巨頭比亞迪亦完成配售1.298億股新H股，每股配股價335.2元，集資435.1億元，為港股歷來規模第二大的配股集資。比亞迪完成配股後，股價反覆走高，今日收市報407.4元，仍較月初配股價高出逾兩成。

林家亨：美加徵關稅對中國車企沒影響 惟蔚來或最急需配股

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指美國加徵進口汽車關稅基本上不會怎麼影響香港上市的車企，當中沒有一間會以美國市場為主要銷售對象，故對這些車企尤其是新能源車企沒甚麼影響。他又說，若是賺錢最多的車企，人人都希望它配股，既然股價升到那麼高，車企也不妨趁勢配股，小米及比亞迪就是如此。反之，有車企也很想配股，但股價往往不吸引，也難找人接貨。而當車企本身債務不健康及銷售表現不太好時，必定希望配股，否則捱多一兩年隨時倒閉，總之債務危機是令很多公司就算低價都被迫配股的主要誘因，故需從債務角度看哪些公司更需要配股。

林家亨續指，小米及比亞迪都完全沒有財務危機，但論債務比率比亞迪較高，從安全角度來看小米也較比亞迪好，但兩者很難直接比較，因小米不是全靠造車，也有賣電器產品，內捲程度沒汽車那麼嚴重，尤其小米大部分收入來自家電，沒有外國品牌會和中國家電「鬥平」，故小米面對的債務風險遠低於比亞迪，惟兩家公司財務方面都不需擔心。他又說，真正要擔心的是造車新勢力「蔚小理」，其中理想汽車(2015)已賺到錢，去年就賺80億元人民幣，已不算有債務風險，另零跑(09863)第四季轉虧為盈賺8000萬元人民幣，債務佔資產比率只有7.2%，比小鵬(09868)及蔚來更健康，小鵬債務佔資產比率為17.7%，蔚來則為31.4%，幾乎是所有車企中最高，其債務佔股東比率更高達560%，加上從業績所見，它每賣一架車虧損逾10萬元人民幣，應該最急需配股。

林家亨又指，小米業績很好，但股價由14元升至近60元，完成配股後難免要調整多些，現時仍屬健康調整，料要回至保歷加通道底線約50元跌幅才有支持。另外，吉利(00175)債務比率較比亞迪更健康，債務佔資產比率只有3%，債務佔股東比率只不過7.5%，兩者都低於比亞迪，但吉利不是全造新能源車，銷售快近一半為新能源車，相信今年滲透率也可超過一半，股價若回至保歷加通道底線屬吸引。至於比亞迪，則起碼要回至保歷加通道中軸線377元才值得吸納，尤其小米今日也跌穿了配股價，會對其形成壓力，其實377元仍比之前配股價有很大距離，現水平更不值博。

新能源車股今日表現各異，比亞迪升2.26%收報407.4元，理想升0.49%報103.2元，蔚來跌5.1%報32.55元，小鵬跌2.77%報79.1元，零跑跌2.56%報49.5元，小米則跌4.17%報51.7元。傳統車股亦升跌不大，吉利跌1.05%報17元，長汽(02333)跌2.17%報14.4元，廣汽(02238)跌0.31%報3.17元，東風(00489)升1.79%報4.54元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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