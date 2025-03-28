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瓊港合作 | 黃俊碩：推動香港會計專業進軍海南自由貿易港

28/03/2025

　　《金碩良言》海南自由貿易港作為全國唯一一個省級的自由貿易區，本身肩負著全面深化改革及試驗最高水平開放政策的歷史使命，而香港作為國家最開放、最自由及最國際化的國際金融、經貿中心，瓊港雙方就有擁有著巨大的合作空間。行政長官李家超在本周三（26日）於海南省博鰲市與海南省省委書記馮飛共同見證，瓊港兩地政府簽訂《海南省人民政府香港特別行政區政府合作備忘錄》（合作備忘錄），顯示出瓊港兩地的經貿文化合作踏入新的台階。

 

黃俊碩：推動香港會計專業進軍海南自由貿易港

瓊港兩地政府簽訂《海南省人民政府香港特別行政區政府合作備忘錄》（政府新聞處圖片）

 

　
　　《合作備忘錄》提出瓊港兩地在經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊，與及人才交流的五大範疇加強合作。其中在人才交流方面，《合作備忘錄》提出，在深化落實CEPA的《服務貿易協定》框架下，推動海南向香港開放金融、法律、會計、諮詢等更多領域更大力度的業務，擴大香港專業服務業職業範圍，提升海南專業服務業國際化水平。


　
　　筆者與及不少會計業界人士在得悉有關消息時都感到十分雀躍，認為香港會計專業可以為參與海南自由貿易港建設作出更大的貢獻時，不過，當我們在檢視《合作備忘錄》內有關認可香港專業服務業在海南自由貿易港提供服務的《認可香港職業資格目錄清單》時，發現香港會計界未有包括在《清單》之列，則令我們感到有所失望。


　
　　會計專業作為市場經濟體系的「基礎設施」和國際商業的通用語言，優質的會計專業服務能夠確保財務滙報準確、透明，有助鞏固投資者和市場參與者的信心，對提升一個地區金融、經貿發展有著關鍵性的作用；而香港會計師公會作為全球會計聯盟(The Global Accounting Alliance (GAA))成員之一，擁有廣闊、深入的國際網絡，再加上，香港的會計準則基本與國際會計準則全面趨同，令香港的會計專業服務在國際上享負盛名。


　
　　香港專業會計師若果能夠在海南自由貿易港執業，既能提升海南自由貿易港內的會計業國際化及專業化水平，更有助鞏固國際投資者和市場參與者的信心，對海南自由貿易港的金融及經貿發展有著明顯的促進作用，對於瓊港雙方都屬於一個雙贏的局面。


　
　　筆者理解到現時香港專業會計師要到內地各地各省市執業，需要獲得中國註冊會計師資格的規定。然而海南自由貿易港作為國家全面深化改革及試驗最高水平開放政策的「試驗田」，是否可以考慮「走多一步」，對香港專業會計師作出更靈活安排，讓香港專業會計師能夠為海南自由貿易港內的港資及外資企業提供諮詢及會計服務。


　
　　為香港專業會計師在海南自由貿易港提供更進取的執業安排，除了有助香港會計業界參與海南自由貿易港建設發展之餘，同時，亦擴大香港專業服務業的市場版圖，令香港由過去的「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，對瓊港雙方均有著莫大的裨益。因此，筆者期望特區政府能夠持續與海南省政府積極爭取，為香港專業會計師「落戶」海南自由貿易港提供更進取安排，令瓊港兩地全方位合作踏上新的台階。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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