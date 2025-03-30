一周部署 | 港股業績期後再戰江湖，美國紛亂下揭盅就業數據

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

港股業績期經歷連續三周下跌

最近三周港股持續下跌，恒生指數從月中高位約24800點一路回落到約23600點附近。主要原因是企業業績期缺乏驚喜，反映中國經濟基本面薄弱，這使市場對業績後的表現偏向保守，出現「見光死」情況：例如騰訊(00700)業績佳但不算特別亮眼，業績發布當周下挫近2%；而小米在業績日賣空比率驟升，可見業績表現無特別驚喜且被提前消化。在連跌多日後，技術上恒指在約23200點附近有重要支撐；若出現利好消息或跌勢喘定，不排除指數有技術反彈機會，但短期內大升動力有限，投資者宜控制倉位，保持耐心等待更明確的市場訊號。

中國將公布3月PMI數據

下周市場焦點之一是中國將公布3月份採購經理人指數（PMI），目前市場預計中國3月官方製造業PMI約為50.5，高於上月的50.2，維持擴張區間；非製造業PMI預測值約50.5。若實際數據高於預期且明顯站穩在50以上，將表明內地經濟回暖跡象浮現，對港股特別是中資股可能帶來提振－－內需相關行業以及原材料、工業股等或受惠於市場信心提升。相反，如果PMI不及預期、甚至跌破榮枯線，投資者可能擔心內地復甦放緩，屆時港股中與內地製造業景氣度相關的板塊可能面臨壓力。

特朗普混亂的關稅政策

特朗普政府近期再度掀起關稅風波，在白宮指示下，美方將自4月初起對所有進口汽車加徵25%的「永久性」關稅，並計劃一個月後擴大至汽車零件，同時新關稅措施還涵蓋鋼鐵、木材、半導體等多個領域產品。此舉等同進一步升級貿易戰，市場擔憂全球汽車產業鏈和中國製造業將受到衝擊－－消息公布當日，多隻在港上市的汽車股聞訊大跌，出口依賴型行業的前景也受打擊。貿易政策反覆無常加劇了不確定性，投資者傾向降低風險敞口，資金會流向黃金、美債等避險資產。市場對特朗普喜怒無常的風格感覺厭倦，除非關稅紛爭出現極其明確的轉機，否則短期內市場情緒仍然保持悲觀。

美國將公布重磅非農就業數據

下周另一項重磅宏觀事件是美國3月非農就業報告的出爐。市場目前預計3月美國失業率將稍微增加至4.2%，非農新增就業約12.8萬人，略低於上月的15.1萬。此前公布的美國核心物價指數已亮通脹警告，但若就業增長明顯放緩或失業率上升，將強化經濟降溫的信號，或刺激美聯儲加速重啟降息，成為市場反彈的契機，但與此同時過弱的就業數據也可能引發對經濟衰退的憂慮。建議投資者謹慎部署，避免數據公布前大舉押注，可等待數據落地、市場消化後再調整持倉。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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