盧曉楓：聚焦產業政策，落實預算案願景

早前，財政司司長陳茂波宣讀了本屆任期第三份《財政預算案》。面對連續數年的財政赤字壓力，以及土地市場的疲弱態勢，司長以「勇於改革、敢於破局、不斷創新」作為本次預算案的基調。



產業政策成為預算案對香港未來走出「赤字區」的主要手段。（Shutterstock）

「開源節流」是預算案的重點，特區政府將在支出方面作出許多結構性措施，其中包括公務員及公職人員凍薪，同時也通過一些舉措，在目前經濟情況下增加政府收入。具體措施包括回撥種子基金，以及調整部分罰款等。

在此基礎上，產業政策成為預算案對香港未來走出「赤字區」的主要手段。預算案緊密圍繞強化香港「三個中心、一個高地」的定位，並繼續加大科技創新的投入力度，加急加快推動香港創科產業落地，成為新的經濟增長點。在立法會的答問環節，司長專門回應有關增加賣地收入回應香港政府面臨巨額財政赤字，司長稱不希望特區政府過度依依賴賣地收入，而是通過從利得稅、薪俸稅等渠道增加收入。特別是賣地收入過去一直是特區政府最主要的收入來源之一，但這也導致香港的土地供應不足、房價飊升、市民生活壓力大。由此可見，即使面對眼下困難，特區政府銳意革新的決心，在維持樓價穩定的基礎上，通過培育發展新產業來帶動香港經濟水平的整體提升，發展匯集各行各業各階層市民。

閱讀產業政策相關內容後，筆者認為，雖然有關政策有清晰的願景和方向，也因時制宜，引入很多新的產業概念，但在如此緊迫的經濟環境下，這些政策需要更多具體的舉措、組織架構以及制度改革三個方面入手，制訂明確的可執行戰略。以創新科技政策為例，政策分為三類：資助性補貼面向大學及科研機構為主，設立專項研究院，以及企業補貼加上初創企業補貼。以「香港微電子研發院」為例，其實第三代半導體已經是一個在發展的相對成熟的工業產業了，從芯片設計製造、集成、封裝以及應用設備製造都有相當多企業。產學研合作在內地和國際上已經逐步形成頭部集中。大家有沒有發現，小到現在市場上賣的小型充電插頭以及充電器都已經應用了GaN芯片作為功率器件。現在成立「香港微電子研發院」並且撥款30億，從產業發展趨勢、香港所長、時間效率以及實際投入幾個方面，都不能說是行之有效的戰略佈局。



盧曉楓

最新的AI熱潮Deepseek憑空出世，也使AI產業發展成為各個先進經濟體的發展熱點。AI也是本次預算案重點發展領域。其實除了模型以外，在全球最主要的AI Hub，如北京，大量的工程師在從事的是標註師。業內有個名稱叫做AI供養師。AI的進化是由少數頂尖的算法專家、海量的算力芯片以及海量的數據標註員三者共同驅動的。Deepseek被讚賞最多的是其輸出「文筆好」 「情感真」，背後是團隊給模型「投餵」了大量人文社科數據，以及高水平的標註數據，激發模型的想象力。在Boss招聘網上，Deepseek有一個崗位叫「AGI數據百曉生」。隨著模型的進化，標註師的專業能力和學歷日益看漲。如Google的Gemini系列模型更擅長編程，其背後有大量的數學工程師給其「上奧數課」，編寫原創性數學題，並評估模型的解題思路與準確性。2020年，國家就把標註師列入國家職業分類目錄，2021《人工智能訓練師國家職業技能標準版》發布。北京一位標註師的時薪平均160元人民幣，高級標註師能到360元時薪以上。

而我們今年的預算案，提到的人工智能超算中心投入服務，然後撥款30億給與大學和研發機構運用。這個發展模式以及投入重點，是否與業界競爭的中心舞台相距有些遙遠？



AI是本次預算案重點發展領域之一（Shutterstock）

曾經有一位國王，為了推動國家改革，以一個陸軍下士的身份隨團出訪西歐各國。他1697年到達普魯士，為了解普魯士最先進的火炮技術，師從普魯士陸軍中校斯坦福德，開始學習火炮的使用。經過一個星期的認真學習，最終掌握了火炮的使用，在最後的實彈射擊中，每一發炮彈都精確命中目標。其後，他抵達阿姆斯特丹，為了學習荷蘭造船技術，加入了荷蘭東印度造船廠，成為一名木工。3個月後，由他帶領的留學生獨立建造的一艘木制護衛艦「彼得帕維爾號」完工……這位國王就是其後成功推動俄羅斯重大改革的彼得大帝。只有經過刻苦專研，不恥下問，實事求是地學習，了解清楚一個產業和國際發展的潮流，改革和發展的措施方可擲地有聲，破浪前行！

新民黨東區區議員 盧曉楓

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