中石油去年盈利創新高兼增派息，股價逆市造好可以點部署？

中石油(00857)公布業績，去年盈利按年升2.2%至近1647億元人民幣，再創新高，但仍差過市場預期，營業收入則跌2.4%至2.94萬億元人民幣，集團擬派末期息每股25分人民幣，按年增8.7%；全年派息則增6.8%至47分人民幣。中石油今早(31日)逆市造好，最多升逾4%高見6.42元，創逾5個月新高。值得一提，另外兩桶油亦已放榜，其中中海油(00883)去年多賺約11%，末期息維持0.66港元， 中石化(00386)少賺17%並削減末期息三成，相比之下，中石油盈利不止仍有增長，更增加派息，或可看高一線，應如何部署？

（Shutterstock）

中石油去年純利按年升2.2% 末期息增8.7%至25分人幣

中石油截至去年12月31日止年度純利約1646.8億元人民幣，按年升2.2%，每股盈利90分人民幣，建議派末期股息每股25分人民幣，較上財年末期息高出8.7%，全年派息47分人民幣，按年增6.8%，派息率52.2%。集團去年營業收入約2.94萬億元人民幣，按年跌2.4%，因產品價格下降及汽油及柴油銷量下跌，去年原油平均實現價格每桶74.7美元，跌2.5%，但經營支出跌2.6%，淨資產收益率10.9%，跌0.2個百分點。自由現金流1043.5億元人民幣。

集團去年原油產量增長0.5%至9.42億桶，可銷售天然氣產量增4.1%至5.13萬億立方英尺，油氣當量產量增2.2%至17.97億桶。新能源業務方面，去年風光發電量增長116.2%至47.2億千瓦時，新增風光發電裝機規模495.4萬千瓦，新簽地熱供暖合同面積7512萬平方米。油氣和新能源業務去年經營利潤增長7.1%至1597.5億元人民幣，仍較市場預期低。煉油業務經營利潤大跌49.7%至362.52億元人民幣，主要受累於煉油毛利空間收窄及產銷量減少。化工業務經營利潤增至31.56元人民幣，因國內化工市場需求改善，集團加大高附加值化工產品及新材料產銷力度。

中石油：經營業績連續三年創新高 料今年資本支出降至2622億人幣

中石油指，2024年公司積極應對形勢變化，持續加大勘探開發力度，深入推進煉化轉型升級，不斷提升市場營銷質量，著力實施提質增效行動，扎實推進綠色低碳轉型，加快布局新興產業，大力提高ESG工作質效，油氣兩大產業鏈創效能力進一步增強，在實現油價同比下降2.5%的情況下，公司經營業績保持增長，連續三年創歷史新高。2025年，公司將堅持穩中求進工作總基調，大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳五大發展戰略，主動應對市場變化，充分發揮自身優勢，持續優化生產經營，因地制宜發展新質生產力，加快布局新能源新材料等新興產業，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和創效能力，著力增强風險應對能力、可持續發展能力和價值創造能力，努力實現質的有效提升和量的合理增長。

中石油去年資本支出按年增長0.2%至2758.49億元人民幣，預期今年資本支出降4.9%至2622億元人民幣。集團今年計劃原油產量9.36億桶，可銷售天然氣產量約5.3萬億立方英尺，油氣當量合計約18.3億桶。

中海油去年多賺11%末期息維持66仙 中石化少賺17%削末期息三成



值得留意，另外兩桶油日前已先後公布業績，其中中海油去年純利1379.36億元人民幣，按年升11.4%，派發末期息0.66港元，按年持平。連同中期息0.74港元，全年共派1.4港元，按年升12%。期內收入4205.06億元人民幣，按年升0.9%。全年油氣產量達726.8百萬桶油當量，按年增長7.2%。全年桶油主要成本為28.52美元/桶油當量。公司預計今年資本支出1250至1350億元人民幣，產量目標為760至780百萬桶油當量，儲量替代率目標不低於130%。另預期2025至2027年全年股息支付率不低於45%。

中石化去年純利503.13億元人民幣，按年跌16.78%，擬派末期股息每股14分人民幣，較上財年派末期息20分大減三成。中石化指，國際原油價格震盪下行，國內交通行業新能源替代加速，化工市場新增產能持續釋放，毛利大幅收窄。去年收入3.07萬億元人民幣，按年跌4.3%，營業利潤722.57億元人民幣，跌16.7%，投資收益升1.7倍，至158.9億元人民幣，扣除非經常性損益之純利480.57億元人民幣，跌20.8%。去年油氣當量產量5.15億桶，升2.2%，原油加工量2.52億噸，跌2%，成品油經銷量約2.4億噸，升0.1%。今年計劃生產原油約2.8億桶，天然氣1.45萬億立方米，加工原油2.55億噸，但計劃成品油經銷量約1.78億噸，按年跌25.8%，而今年目標資本支出1643億元人民幣，按年跌6%。

伍禮賢：中石油業績不錯股息率吸引 6.1元附近可吸

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，中石油今次業績可以「收貨」，公司去年營收雖下跌，但這難靠自身扭轉，始終去年油價面對較大調整壓力，難免影響中石油上游原油銷售，而「三桶油」中也只有中海油去年收入有輕微增長，中石油表現不算特別差，公司在收入下跌下純利反而仍有輕微上升，反映其控制開支成本表現較理想。再者，中石油近年業務相對多元化，除了石油及天然氣外，新能源業務發展相對良好，部分抵銷傳統業務所帶來的影響。而以純利計，中石油已連續三年創新高，再加上全年派息也有不錯增長，以47分人民幣計，對應其現價股息收益率有近8厘，較為吸引。因此，若撇除外圍油價下跌因素，中石油自身其實表現不錯，相信這份業績對股價幫助偏向正面，往後股價料以緩步向上為主，若以中長線收息計，不妨作為其中一隻關注股份。

伍禮賢續指，中石油及中海油都是其心頭好，至於中石化，其去年業績不算特別亮麗，以純利計是「三桶油」中唯一錄得按年下跌，反映其化工成品業務去年面對較大增長壓力，今年有機會維持相同局面，其下游業務最重要看內地經濟對成品油需求的影響，今年料只會由低位回升或整固，故從基本面看，更看好中石油及中海油，但兩者仍有些不同，中海油更體現對油價判斷，中石油則可從綜合角度部署，惟兩者都值得關注可作收息之選。中石油股價走勢近期有改善，特別上周曾以一支大陽燭升穿一些主要平均線，若未來持續企穩其上，有機會走出一個持續上升浪，它上周曾於6.1元以下出現一個平台區，6.1元附近可部署吸納，料短期再跌穿上述平均線機會不大，今次業績或有助股價短期繼續向好。

市場仍然憂慮特朗普的關稅戰將打擊經濟，並抑制原油需求，紐約期油上周五(28日)跌0.8%，收報每桶69.36美元；布蘭特期油跌0.54%，報每桶73.63美元。中石油半日仍升2.44%報6.31元，成交7.79億元；中海油則跌0.11%報18.44元，成交5.94億元；中石化跌0.73%報4.1元，成交2.01億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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