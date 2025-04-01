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美股焦點 | 對等關稅公布在即，美股各自發展，道指升逾400點

01/04/2025

美股焦點 | 對等關稅公布在即，美股各自發展，道指升逾400點

 

 

　　美國總統特朗普提出的對等關稅政策將於本周三（2日）生效，美股三大指數周一（31日）收市個別發展。道指開市向下，之後逐步向上，至尾市一度升近500點，收市升幅收窄至400多點。

 

　　道指收市報升417.86點，或1.00%，報42001.76點；標普500指數升30.91點，或0.55%，報5611.85點；納指跌23.70點，或0.14%，報17299.29點。

 

3大指數均錄得月線跌幅

 

　　特斯拉日內一度跌逾6%，收市跌1.7%，英偉達跌1.2%，亞馬遜跌1.3%。美國航空股普遍下跌，美國航空跌1.4%，阿拉斯加跌2.2%，聯合航空跌1.7%。

 

　　總結3月份和第一季度最後一個交易日，三大指數均錄得跌幅。單計3月份，道指累跌4.2%，納指跌8.21%，標普500指數跌5.75%。若以第一季度計算，道指累跌1.28%，納指下跌10.42%，標普500指數跌4.59%。

 

市場憂滯脹美元承壓

 

　　美匯指數微升0.2%，報104.214美元。市場擔憂美國經濟或出現滯脹，美元持續承壓。美元兌日圓一度跌至148.72，至一個多星期以來低位，其後逐步向上，日內微升0.16%，至150.056。歐元兌美元日內基本持平，於1.0814附近交投，市場觀望德國通脹數據公布，市場保持謹慎。

 

　　紐約期金升1.13%，報每盎司2721.23美元。現貨黃金飆升至每盎司3128.13美元的歷史新高。

 

　　紐約期油升2.98%，報每桶71.44美元；布蘭特期油升2.65%，報每桶74.69美元。特朗普針對俄羅斯石油的關稅威脅推動油價向上，但市場仍對相關措施持懷疑態度。

撰文：經濟通市場國金組

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