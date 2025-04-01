國企內房｜中海外績後急挫，樓市難言已見底？
01/04/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 17:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2025 16:40
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香港政情 | 林定國：美國制裁是赤裸裸霸權欺凌，對自己毫無影響
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