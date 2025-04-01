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金價金股 | 憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？

01/04/2025

　　美國總統特朗普計劃於周三(2日)推出一系列對等關稅，據報將涵蓋所有貿易夥伴，加劇市場對於全球貿易戰的擔憂，特朗普又威脅對俄羅斯及伊朗徵收二級關稅，加劇地緣政治緊張局勢，引發避險需求增加，刺激國際金價持續上升，昨日(3月31日)再創新高及升穿3100美元關口，一度高見3128美元，今年迄今金價已上漲約18%，創1986年以來最佳單季表現。多間大行亦看好金價後市，紛紛上調目標價，其中高盛將今年底目標上調至3300美元，並指在極端風險下可能超過4200美元。港股的金礦股今早(1日)普遍造好，黃金ETF亦再創新高，應如何部署？

 

憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock）

 

特朗普周三將公布對等關稅 　威脅對俄羅斯及伊朗徵收二級關稅

 

　　自重返白宮以來，美國總統特朗普便以保護美國產業、減少貿易逆差為由，提出一連串新的關稅措施，包括對鋼鋁、汽車徵收進口關稅，並已提高所有中國貨關稅。他還表示，4月2日(周三)將是「解放日」，計劃推出一系列對等關稅，以減少美國對外國商品的依賴。白宮表示所有對美國不公平的國家將面臨對等關稅。美國財長貝森特向《霍士新聞》表示，特朗普將於美東時間當日下午3時、即本港時間4月3日(周四)凌晨3時公布對等關稅。


　　另外，特朗普周日(3月30日)表示，他對俄羅斯總統普京「很生氣」，如果他認為莫斯科阻礙了美國結束烏克蘭戰爭的努力，他將對俄羅斯石油的買家徵收25%至50%的二級關稅。特朗普周日還威脅伊朗，如果伊朗不與華盛頓就其核計劃達成協議，他將轟炸伊朗並徵收二級關稅。


　　紐約期金昨日升1.2%，收報每盎司3150.30美元。現貨金價漲1.25%至每盎司3123.57美元，盤中創下3128.13美元的歷史新高。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，關稅方面的持續不確定性影響了股市，為金市帶來了又一輪避險買盤。上行途中存在某些技術阻力區域，可能導致少量獲利回吐或回調，但持續的看漲趨勢仍然存在，基本面支撐仍然存在。

 

憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Ap）

 

高盛將今年底金價目標上調至3300美元　美銀料18個月內見3500美元

 

　　在關稅及地緣政治不穩下，多間華爾街大行紛紛上調金價預期，其中高盛近日發表報告，將2025年底的黃金目標價從每盎司3100美元上調至3300美元，預測範圍調整至介乎3250至3520美元，反映了ETF流入的意外增長以及央行對黃金持續強勁需求的推動。儘管不確定性較大，該行估計大型亞洲央行買家可能在未來3至6年內繼續快速購買黃金，以達到該行估計的潛在黃金儲備目標範圍。該行的基本情景預測假設投機性持倉從當前高位正常化，而價格範圍的上限則反映了在高度不確定性下持倉持續緊張的情況。中期價格風險仍偏向上行，該行展示了在極端風險場景下，黃金到2025年底可能超過每盎司4200美元。

 

　　美銀亦將黃金目標價從每盎司3000美元上調至3500美元，預計18個月內達到此水平。美銀分析師提到，中國與全球央行黃金購買量預期將增加10%，黃金等實物ETF也會獲持續增持，而特朗普政府的貿易政策不確定，可能繼續壓低美元，進一步推動金價上漲。此外，美國「雙赤字」(財政與經常帳赤字)的結構性調整，也可能對黃金形成利好。

 

大摩：實物需求及利率下降有利黃金　花旗：美貿易政策或成一大動力

 

　　大摩的金屬和礦業大宗商品策略師Amy Gower表示，有兩個不同的故事推動了黃金，一個是實物需求，這是在2022年真正開始轉變，當時各國央行購買了更多黃金，購買率比前十年翻了一番，而且這種情況一直在持續。最近幾個月，投資者對實物金條、金幣甚至ETF的需求開始上升。這實際上是流入黃金的新資金，可以說還有很多資金要流入。另外，在高利率環境下，黃金面臨艱難的宏觀背景，因此當利率實際下降時，可說是黃金的有利因素。大摩料今年金價會漲至每盎司3300至3400美元。

 

　　花旗集團的大宗商品研究全球主管Max Layton表示，推動黃金牛市的基本面因素仍然存在，並將繼續推動金價一路上漲。各國央行和ETF投資者將推動買盤，美國貿易政策可能是購金的一大新動力。花旗基本判斷未來幾個月金價將升至每盎司3200美元，如果美國經濟增長環境比其基本判斷更令人擔憂，金價可能會升至每盎司3500美元。

 

黃瑋傑：金價再升機會高惟或現調整　黃金ETF及金礦股可待回落再吼

 

金價金股 | 憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，金價再升機率高，雖然中間難免會有調整，但基本趨勢料仍向上，調整完會再創新高，首先因關稅等不明朗因素，加上特朗普突發火罵普京，烏克蘭停火談判遇阻滯，引發避險需求有利黃金。另外，若美國通脹因關稅再升溫，亦有利黃金。此外，假設聯儲局有能力如高盛預期今年減三次息，減息也利好黃金，而若減息令美元走弱，金價也會受惠。再者，年初至今大部分大行都繼續看好黃金及上調金價預測，由之前3000美元上調至3200、3300美元。雖然大行看法未必準確，但對於金價，大部分大行之前預測都準確，不妨跟隨，事實上，那些利好基本因素似乎仍然存在，大行上調預測合理，金價有機會上試3200美元。

 

　　至於對黃金ETF及金礦股部署，黃瑋傑指，招金礦業(01818)股價走勢比紫金礦業(02899)強，中國黃金國際(02099)也頗強勢，但可先看金價在大家一片看好下會否先出現一波調整，到時若見黃金ETF或金礦股跟著調整至相對低位才買會較安全；既然已錯過之前升勢就不宜再高追，除非早已識於微時，在金價2600或2700美元時已開始買金礦股，現時就可「放紙鷂」 定止賺位等它再升。

 

　　金礦股今早普遍上升，紫金礦業升1.02%收報17.86元，招金礦業升1.29%報15.68元，山東黃金(01787)升1.19%報18.72元，靈寶黃金(03330)升1.82%報7.82元，惟中國黃金國際跌3.49%報53.95元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.62%報2260元，價值黃金ETF(03081)升0.68%報74.12元。

 

憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？

 

憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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