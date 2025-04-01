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小傳日記 | 上市未夠一年升值廿倍  網紅股老鋪黃金入摩見真章！

01/04/2025

　　《小傳日記》金價升唔停，升破3000美金都仲有力踢上，而因為特朗普帶來嘅避險情緒，金價3000蚊都高處未算高。唔知係咪金價長升長有嘅預期，真係多咗人買金，老鋪黃金(06181)上年純利高達14.7億人仔，帶動今日再升差唔多兩成破頂，全日最高位兼歷史新高868銀收市，以上市價40.5銀計，上市未夠一年已經暴升20倍。

 

小傳日記 | 上市未夠一年升值廿倍  網紅股老鋪黃金入摩見真章！

（設計圖片）

 

　　100、100咁上嚟，老鋪黃金嘅走勢簡直係港股奇蹟，一隻市佔率並非最top嘅新晉網紅金行股竟然可以升成咁樣。期間都有好多意見質疑過老鋪黃金嘅毛利係咪真係有咁多，所以都有券商幫老鋪黃金背過書，解釋因為古法工藝令到飾金產品造型更靚，可以吸引到人用更高溢價買飾金咁話，所謂嘅古法黃金係物有所值又好，係智商稅都好，總之就令到老鋪黃金盈利非常硬淨，全年計上年老鋪黃金上年毛利係35.01億人仔，按年大增1.63倍，毛利率更穩定維持大約41%左右，單睇數字嚟講，係似可以支撐得著呢一個價。

 

　　但上市九個月以來老鋪黃金股價一往無前，從未有過大幅調整嘅走勢，都難免令人疑慮幾時向下調整？有孖屐中人見到老鋪黃金，就直言股價似有「搭雞棚」嘅感覺，因為上市來只升不跌，好大機會存在供求問題，只有極少數股份喺市面流通，令到股價不停推高。呢位孖屐人士就推斷，會出現咁嘅走勢嘅股份，可能係基於神州流行嘅會員制嚟炒作，消費者如果要入會買產品，就要先買公司股票做股東！類似奢侈品配貨嘅概念，而因為要保留會籍所以唔會隨便沽貨，隨著會員人數上升，令到股價出現只升不跌嘅情況，咁樣講令筆者想起一啲國際學校，家長要斥巨資買入學校債券，仔女先有機會入讀！

 

　　不過筆者喺呢度要強調，無資料顯示老鋪黃金係有做類似嘅買股票入會員嘅制度，只係坊間分析猜測啫，話唔定老鋪黃金嘅金飾高奢路線真係大有可為呢？唔少同行都開始照辦煮碗，推出定價更進取嘅古法金產品。

 

　　孖屐人士提醒，呢啲熱炒股喺被納入被動指數例如MSCI之後，就會出現大型散水，令股價暴跌。5月就會係MSCI半年度調整，通常調整幅度都比較大，如果有股份喺5月半年度調整前價量齊升，就比較大機會係炒緊MSCI，加上老鋪黃金上市一周年股份會面臨上市前投資者解禁，呢段時間前股價走勢都非常關鍵，究竟係咩葫蘆賣咩藥，時間到就自然揭盅，請請！

 

＊編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

 

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