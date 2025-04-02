渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性

渣打(02888)財富管理首席投資辦公室發表最新市場展望，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，由於美國對外加徵關稅等不確定性因素影響下，美國例外論暫停。他指出，美國經濟未來12個月仍有機會「軟著陸」，將美國股票評級由「增持」下調至「中性」，另將中國股票評級由「中性」上調至「超配」。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐（右）及渣打香港投資策略主管陳正犖（左）

他建議均衡配置於美國、歐洲和亞洲等主要股市，在亞洲（日本除外）地區超配中國股票，當中偏好香港上市的離岸股票。

調高恒指12個月目標至25800點

該行調高恒生指數12個月目標區間至24000-26000點，目標為25800點。該行料恒指近期可能整固，投資者可考慮候低吸納，後市有望受惠於人工智能產業刺激企業盈利預測上升、之前低配中國股票的基金或持續重投內地及香港市場，以及內地推出提振國內消費的財政刺激措施。

鄭子豐又指，市況仍然波動下，維持傾向採取槓鈴策略，攻守並重地配置屬於增長型的恒生科技指數，以及具防守性的高股息國企H股。如果美國關稅消息和中國持續的通縮壓力有所緩和，或支持市場進一步看好中國股票，並可能推動恒指升至樂觀情境區間26000-28000點。

料美國下半年減息50個點子

渣打高級投資策略師陳正犖表示，美國今年減息步伐料將持續，惟將第一次減息時間的預期延至下半年，料美國今年將減息50個點子。美國十年期債息12個月的目標波幅區間有機會進一步回落到4.5厘至4.25厘。

渣打建議逢低買入黃金，央行仍熱衷買入黃金，美國政策不確定性增加了支持黃金的因素，將黃金12個月目標價升至3200美元。

未來數周為關稅談判期，料美股有5-10%回調空間

鄭子豐表示，美國總統特朗普形容今日將會是「美國解放日」，但認為並非關稅政策公布的最終階段，而是一個開端，未來數個星期將會為特朗普對貿易夥伴的關稅談判期。他指出，投資者需關注不只今明兩天的波動，認為未來數月仍屬震盪期，預料美國股市在現今水平仍可能有5-10%回調空間。

鄭子豐指出，特朗普認為自己是關稅專家，他希望以關稅作為籌碼與貿易夥伴進行談判，希望為美國爭取最大的經濟效益，所以他不會想美國進行衰退，因此對美國股市目前的盈利能力亦相對正面。

他指出，渣打以美國對全部的入口對等關稅加徵兩成，以及對中國所有進口商品關稅提升到六成的極端情況進行壓力測試，結果顯示出美國在該情況下將會面臨通脹上行壓力，同時美國GDP將會錄負2.5%，他認為特朗普不會樂見上述情況出現。

撰文：經濟通採訪組

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