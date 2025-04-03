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開市Go | 美對等關稅引爆全球，小額包裹復徵稅，傳華限投美國

03/04/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數日內先跌後回升，市場密切關注特朗普在美股收市後公布對等關稅詳情，美股周三走勢波動。道指收市升235點，或0.56%，報42225點；標普500指數升37點，或0.67%，報5670點；納指升151點，或0.87%，報17601點。金龍中國指數下跌6點，佳裕達物流和阿里巴巴對指數拖累最大。

 

2、受對等關稅政策影響，美股指數期貨表現暴跌，截至上午7時56分，道指期貨跌993點或2.34%，報41499點。納指期貨跌864點或4.37%，報18894點。標普500指數期貨跌196點或3.44%，報5515點。最大日經期貨截至上午8時02分跌1082點。

 

3、特朗普宣布對等關稅細節，對中國進口貨品徵收34%關稅；歐盟20%；瑞士31%；印度、韓國、日本分別為26%、25%、24%；柬埔寨和越南分別為49%和46%；泰國36%；印尼和台灣32%；英國和巴西10%。10%的對等關稅將於4月5日生效，高於10%的對等關稅於4月9日生效。惟加墨兩國不受特朗普對等關稅措施影響。

 

4、特朗普政府宣布對全球進口私家車和貨車徵收25%關稅，措施將於4月3日生效，並計劃於5月3日起對汽車零件進口徵收關稅。

 

5、美國總統特朗普簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，此措施定於5月2日生效。

 

6、消息指中國發改委已暫停受理境內企業向美國進行直接投資的備案和核准，此舉或為北京在中美貿易談判中增加籌碼。現有的對美直接投資項目及購買美國國債等金融投資暫未受影響。

 

7、特斯拉第一季度電動車交付量為33.67萬輛，創3年來最低水平，按年下跌12.96%，遠低於市場預期的39萬輛。股價開市曾跌逾6%，但隨後回升，最終收市上升5.3%。

 

8、離岸人民幣下跌381點，跌至兩個月低點。

 

9、人力資源服務公司ADP報告顯示，美國3月私人市場新增職位15.5萬個，高於市場預期的11.5萬個，亦多於2月修訂後的8.4萬個。

 

開市Go | 美對等關稅引爆全球，小額包裹復徵稅，傳華限投美國

 

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