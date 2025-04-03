關稅戰 | 特朗普加徵中國34%關稅，重溫大摩九大關稅高危港股

美國總統特朗普「關稅日」殺到，針對世界各地貿易夥伴的對等關稅計劃，特朗普宣布的一系列對等關稅中，將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令關稅累積高達54%。特朗普表示，非常尊重中國和國家主席習近平，但中國從美國取得大量好處，其他國家亦對美國的進口產品徵收高額關稅，因此美國採取同樣措施。

(iStock)

大摩2月初曾列九大關稅高危港股

早於2月大摩曾列舉28隻關稅高危中港股份，其中包括9隻港股，包括比亞迪電子(00285)、創科實業(00669)、海爾智家(06690)、美的集團(00300)、瑞聲科技(02018)、申洲國際(02313)、ASMPT(00522)、敏實集團(00425)以及耐世特(01316)。下表列相關股份於美國業務佔比：

大摩曾將阿里巴巴(09988)列入上述名單當中，但隨後更正將其除名，指阿里美國業務收入佔比並不太多。在關稅風險下，大摩重申對中國股票謹慎看法，續建議採取防守策略，並且尋求在供應鏈具優勢的企業。

另對多國重徵關稅

特朗普另外對歐盟徵20%；對瑞士徵31%；對印度、韓國和日本分別徵26%、25%和24%關稅；對柬埔寨和越南分別徵49%和46%關稅；對泰國徵收36%；對印尼和台灣徵收32%；對英國和巴西徵10%。

撰文：經濟通市場組

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