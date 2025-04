虛擬資產 | 孫宇晨稱FDT資不抵債,促監管當局盡快堵塞漏洞

剛登《福布斯》雜誌封面的內地加密貨幣富豪孫宇晨,在X平台點名香港信託機構「First Digital Trust(FDT)」實際已資不抵債,無法滿足客戶兌付資金,強烈建議用戶即時採取行動,保護好自己的資產。文中亦指控FDT行政總裁卓君強涉嫌欺詐行為。

他指出,香港信託發牌程序和金融體系的內部風險管理都存在重大漏洞,敦促監管機構和執法部門迅速採取行動以解決這些問題,並防止進一步的重大損失。在平台另一篇文章中,他則稱「保護用戶,保護香港」,指香港作為全球金融中心的聲譽受到威脅,類似的金融詐騙事件絕不能再發生。

他表示,將在X上直播今日(3日)記者會內容。X平台上亦有傳聞指,孫宇晨也是受害者,被騙金額達到5億美元等,孫宇晨或在今日記招交代詳情。

Techteryx上月底入稟FDT,孫宇晨傳為受害者

另外,孫宇晨接受《星島》獨家專訪時斥責不法份子借香港國際金融中心名譽行騙,促政府盡快堵塞漏洞,並透露為免TrueUSD(TUSD)「爆煲」,已借出約4.6億美元(約36億港元),協助該公司填補相關的儲備金,並擬於今午召開記者會說明。

持有穩定幣TUSD的投資公司Techteryx Ltd. 上月底入稟香港高等法院,指控FDT行政總裁卓君強,以及一名新加坡持牌基金管理人YAI SUKONTHABHUND,涉嫌與多家公司共同串謀,以欺詐方式騙取原告及公眾超過5億美元(折合約39億港元)的信託存款,以及追討賠償。

入稟狀續指,Techteryx Ltd. 及後發現開曼基金並沒有向FDT,發出任何投資相關的股份證書,以及在Techteryx Ltd. 不知情下,將至少4.56億美元的儲備金,直接轉入一間名為Aria DMCC的離岸私人公司在迪拜的戶口,作為無擔保貸款。入稟狀又透露,Aria DMCC帳戶持有人,是開曼基金經理Matthew William Brittain的太太,而開曼基金已拒絕Techteryx Ltd. 贖回或償還資金。

專訪問及孫宇晨為何出手做「白武士」借出款項,他解釋TUSD全球有500萬用戶,一旦發現他們持有的TUSD不能兌換現金,將引發很大的金融風暴,稱「我可以這樣是因為我有幾百億美金」。而且Techteryx Ltd. 不屬於其名下產業,孫宇晨稱自己為「一個來拯救大家的人」。

