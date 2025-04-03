虛擬資產 | 孫宇晨稱FDT資不抵債，促監管當局盡快堵塞漏洞

剛登《福布斯》雜誌封面的內地加密貨幣富豪孫宇晨，在X平台點名香港信託機構「First Digital Trust（FDT）」實際已資不抵債，無法滿足客戶兌付資金，強烈建議用戶即時採取行動，保護好自己的資產。文中亦指控FDT行政總裁卓君強涉嫌欺詐行為。

他指出，香港信託發牌程序和金融體系的內部風險管理都存在重大漏洞，敦促監管機構和執法部門迅速採取行動以解決這些問題，並防止進一步的重大損失。在平台另一篇文章中，他則稱「保護用戶，保護香港」，指香港作為全球金融中心的聲譽受到威脅，類似的金融詐騙事件絕不能再發生。

他表示，將在X上直播今日（3日）記者會內容。X平台上亦有傳聞指，孫宇晨也是受害者，被騙金額達到5億美元等，孫宇晨或在今日記招交代詳情。

Techteryx上月底入稟FDT，孫宇晨傳為受害者

另外，孫宇晨接受《星島》獨家專訪時斥責不法份子借香港國際金融中心名譽行騙，促政府盡快堵塞漏洞，並透露為免TrueUSD（TUSD）「爆煲」，已借出約4.6億美元（約36億港元），協助該公司填補相關的儲備金，並擬於今午召開記者會說明。

持有穩定幣TUSD的投資公司Techteryx Ltd. 上月底入稟香港高等法院，指控FDT行政總裁卓君強，以及一名新加坡持牌基金管理人YAI SUKONTHABHUND，涉嫌與多家公司共同串謀，以欺詐方式騙取原告及公眾超過5億美元（折合約39億港元）的信託存款，以及追討賠償。

入稟狀續指，Techteryx Ltd. 及後發現開曼基金並沒有向FDT，發出任何投資相關的股份證書，以及在Techteryx Ltd. 不知情下，將至少4.56億美元的儲備金，直接轉入一間名為Aria DMCC的離岸私人公司在迪拜的戶口，作為無擔保貸款。入稟狀又透露，Aria DMCC帳戶持有人，是開曼基金經理Matthew William Brittain的太太，而開曼基金已拒絕Techteryx Ltd. 贖回或償還資金。

專訪問及孫宇晨為何出手做「白武士」借出款項，他解釋TUSD全球有500萬用戶，一旦發現他們持有的TUSD不能兌換現金，將引發很大的金融風暴，稱「我可以這樣是因為我有幾百億美金」。而且Techteryx Ltd. 不屬於其名下產業，孫宇晨稱自己為「一個來拯救大家的人」。

撰文：經濟通採訪組

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情