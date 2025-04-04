關稅戰 | 中方反制，對美國加徵34%關稅，4月10日起生效

4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收34%的對等關稅。4月4日，中方出手反制，宣布對原產於美國的進口商品加徵34%稅率，4月10日起生效。

國務院關稅稅則委員會表示，美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。自2025年4月10日12時01分起，國務院關稅稅則委員會對原產於美國的進口商品加徵關稅。

國務院關稅稅則委員會表示，美方對華加徵關稅不符合國際貿易規則。(Shutterstock)

有關事項包括：對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅；現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免；2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

美國總統特朗普此前指出，中國對美國商品徵收的關稅高達67%，因此將回敬約一半的「折扣」關稅，對中國商品徵收34%的關稅。連同此前公布的20%附加關稅，美國對中國進口貨品稅率已達54%。

撰文：經濟通中國組

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