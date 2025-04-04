關稅戰 | 中方管制7類中重稀土出口，將11家美企列入不可靠清單

4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收34%的對等關稅，加上此前的20%關稅，新稅率增至54%。4月4日，中方出手反制，宣布對原產於美國的進口商品加徵34%稅率，4月10日起生效。

同時，據商務部網站消息，4月4日，商務部、海關總署發布公告，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施，並於發布之日起正式實施。

此外，商務部發布公告，決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用（即民事和軍用）物項；將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單，不單禁止與中國有關的進出口，同時禁止相關企業在中國境內新增投資。

商務部將11家美企列入不可靠實體清單，除禁止與中國有關的進出口，還禁止在中國境內新增投資。(Shutterstock)

海關總署：暫停6家美企產品輸華資質

海關總署今天亦發布稱，為保護中國消費者健康，保障中國畜牧業生產安全，由於相關進口產品存在檢驗檢疫問題，決定暫停1家美國涉事企業高粱輸華資質、3家美國涉事企業禽肉骨粉輸華資質，並暫停2家美國涉事企業禽肉產品輸華。

撰文：經濟通中國組

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