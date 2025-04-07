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恒指 | 恒指暴力低開2119點報20730，關稅戰衝擊環球市場

07/04/2025

恒指 | 恒指暴力低開2119點報20730，中國強硬反制衝擊環球市場

 

　　美國上周公布對多國加徵等關稅，其中對中國加徵34%關稅，前後共徵54%關稅，中國在港股休市期間向美國對等徵收34%關稅，引發全球市場恐慌，然而美國總統特朗普回應指中國報復關稅是一個錯誤，不會改變其經濟政策。美方一意孤行向全球打關稅戰，港股恐慌情緒大升級，恒生指數開報20730，跌2119點或9.3%，無一藍籌上升，主板成交97.41億元。恒生中國企業指數報7656，跌763點或9.1%。恒生科技指數報4721，跌592點或11.1%。

 

　　港股今早開市暴瀉逾2000點，較黑期跌幅更大，藍籌僅電能(00006)平開，其餘全線低開。銀行股急瀉，滙控(00005)罕見競價下限開市，現跌14.6%，報73.5元；渣打(02888)跌15%，報92.65元；中銀香港(02388)跌7%，報28.7元；東亞(00023)跌7.8%，報10.7元。

 

　　其他重磅股跌勢劇烈：騰訊(00700)跌11.2%，報441.8元；美團(03690)跌8.1%，報145.1元；阿里(09988)跌12.6%，報108元；小米(01810)跌12.4%，報40.2元；港交所(00388)跌10.9%，報308.8元。

 

中海油、中石油齊挫13%，紐油今早曾跌穿60美元

 

　　中海油(00883)現價跌12.6%，報16.12元，該股成交約1384萬股，涉資2.23億元；中石油(00857)跌12.7%，報5.5元；中石化(00386)跌4.9%，報3.9元。

 

　　中國對美國總統特朗普關稅採取反制措施，市場憂慮環球經濟衰退，原油需求前景暗淡，牽動國際油價周五創下4年新低。紐約期油一度低見每桶60.45美元，是逾4年新低，收市跌4.96美元或7.41%，報61.99美元。倫敦布蘭特期油低見64.03美元，創下2021年以來最低水平，收市挫4.56美元或6.5%，每桶報65.58美元。

 

　　紐約期油今早亞洲時段更一度跌穿每桶60美元，最低報59.47美元/桶。

 

　　現時，恒生指數報20730，跌2119點或跌9.3%，主板成交超過97億元。國企指數報7656，跌763點或跌9.1%。恒生科技指數報4721，跌592點或跌11.1%。

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