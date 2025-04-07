恒指午後暴瀉挫穿兩萬點，單日跌幅不斷刷新記錄

美國總統特朗普奏出逆全球化的最強音，向全球開徵至少10%的對等關稅，意圖重塑全球貿易秩序，並讓部分產業回流美國，其中對作為「世界工廠」的中國加徵34%關稅，而中國政府態度毫不退讓，向美國對等徵收34%關稅，引發全球市場恐慌，然而美國總統特朗普回應指中國報復關稅是一個錯誤，不會改變其經濟政策。

港股恐慌情緒終於在黑色星期一迎來大爆發，恒指跌穿兩萬關，以點數來計盤中不斷刷新港股史上最大點數跌幅。恒生指數報19902，跌2947點或跌12.9%，主板成交超過4455億元。國企指數報7310，跌1110點或跌13.2%。恒生科技指數報4414，跌898點或跌16.9%。

在美國有業務的股份受關稅戰打擊最深，藥明生物(02269)跌26.4%，報18.3元，為表現最差藍籌，藥明康德(02359)跌19.7%，報51.5元，聯想集團(00992)跌24.1%，報7.46元。

受蘋果全球供應鏈衝擊，蘋概股亦受挫，比亞迪電子(00285)跌21.8%，報29元，舜宇光學科技(02382)跌19.7%，報55.9元。

逆全球化趨勢加上智駕反思潮對汽車股構成雙重打擊，吉利汽車(00175)跌21.2%，報13.38元，小米(01810)跌19.2%，報37.1元。

僅三隻公用股逆市升，長江基建集團(01038)升0.5%，報48.35元，中電(00002)升0.6%，報64.35元，電能(00006)升1.1%，報48.6元。

即月期指新報19920，跌2878點，高水17點。即月國指期貨報7310，跌1081點，平水。即月科指期貨新報4418，跌893點，高水12點。上證綜合指數報3062，跌279點或跌8.4%，成交6294.28億元人民幣。深證成份指數報9307，跌1058點或跌10.2%，成交7480.3億元人民幣。

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