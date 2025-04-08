關稅戰 | 蘋果擬改從印度出貨惟股價照跌，相關概念股彈唔起仍未可吼？

雖然美股昨日(7日)收市回穩，蘋果(US.AAPL)卻再跌3.7%，特朗普關稅引發的拋售潮使蘋果近3天累計大跌19%，市值蒸發6380億美元。雖然據報蘋果擬加大從印度進口iPhone比例，以減低額外關稅成本，但有分析認為印度等地同樣被特朗普徵收高額關稅，蘋果仍可能需要加價。而港股的蘋果概念股經昨日重創後，今早(8日)普遍造好，其中瑞聲科技(02018)曾飆逾7%，高偉電子(01415)曾飆逾18%，惟其後升幅都大為收窄，看來仍未到吸納時候。

（Shutterstock）

據報蘋果擬加大從印度進口iPhone比例 分析師：仍可能需加價

據《華爾街日報》報道，為減輕美國當局本月實施的關稅影響，蘋果公司將從印度組裝工廠向美國進口更多iPhone，因為印度被徵收26%關稅，大幅低於中國大陸被徵收54%的關稅，印度製造的iPhone運至美國成本比中國大陸製造的iPhone更低。《華爾街日報》引述知情人士，上述擬議調整屬權宜之計，蘋果正爭取和特朗普首個總統任內一樣的關稅豁免。



不過，有分析師表示，蘋果是受關稅戰影響最大的公司之一。儘管蘋果在印度、越南和泰國都有生產，但作為特朗普全面關稅計劃的一部分，這些國家也面臨提高關稅的問題。當新關稅生效後，蘋果可能需要提高價格。瑞銀分析師估計，蘋果最高端iPhone的價格可能會在目前1199美元的基礎上增加約350美元，漲幅約為30%。巴克萊分析師Tim Long亦預估，蘋果會調漲產品價格，否則每股盈餘可能降低多達15%。

另據《央視新聞》報道，美加徵關稅會讓iPhone成本大大增加。一部256GB版iPhone 16 Pro，官方售價為1100美元。根據美國媒體計算，蘋果製作一部手機成本大約580美元，但在美國對華加徵34%的對等關稅後，加上已有的20%關稅，增加的稅額將達到296.86美元。一部手機成本上升到876.79美元，漲幅超過50%。摩根士丹利預測，這一輪關稅成本給蘋果帶來的損失可能高達每年330億美元。

蘋果加價前美國消費者瘋搶iPhone 分析：或有助提振第三季業績

特朗普政府威脅要徵收大規模新關稅，導致蘋果股價暴跌。不過，也帶來了短期好處，消費者湧入零售店購買iPhone。美國各地蘋果門市的員工表示，上周末店內擠滿了顧客，顧客擔心徵收關稅後，價格會大幅上漲，希望在加價前購買iPhone。

分析指，這次搶購潮可能有助於提振蘋果截至6月的第三財季業績。由於該公司正在出售已累積的庫存，關稅的影響可能要到下個季度才會顯現。

花旗：蘋果若無轉嫁成本料毛利率下滑9% 大摩：加價成最現實選擇

花旗日前發表報告指，估計蘋果公司目前超過九成產品在中國製造，如果無法獲得豁免，並假設蘋果受到累計54%的中國關稅影響且不轉嫁成本，估計這將對公司總毛利率產生約9%的負面影響。

另據大摩測算，關稅將令蘋果每年增加約85億美元(約663億港元)的成本。大摩指，對等關稅將使銷往美國的科技產品都面臨25%至54%的關稅，使得依賴海外生產基地的美國科技硬體產業陷入前所未有的困境，像蘋果在美國沒有任何工廠，所有產品幾乎都在海外生產，這讓該公司在特朗普新關稅政策下顯得格外脆弱。而面對4月9日生效的關稅，科技硬體企業幾乎沒有緩解工具可用，提前生產或囤積庫存幾乎不可行；而供應鏈多元化需要太長時間；將產品轉向關稅較友好的國家或許可能是最佳緩解工具，但仍須視當地基礎設施狀況而定。因此，提高價格成為最現實的選擇，但這必然會對需求產生負面影響。

招銀國際：產業鏈公司調整後可尋找優質標的 看好小米瑞聲舜宇等

招銀國際認為，美國新關稅的規模超出市場預期，對於品牌而言，預計蘋果將受到最大影響，因為其在美國的銷售佔比超過40%，且iPhone在中國/印度的產量也超過40%；相比之下，小米(01810)因在美國的智能手機/汽車收入佔比有限，受影響較小。更廣泛的影響是，美國消費者的需求可能因價格上漲而受到負面衝擊。總體而言，預計科技產業在短期內將出現負面反應，該行將在此次產業鏈公司股價調整後尋找一些優質標的。該行看好的股票包括小米、瑞聲科技、舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)和丘鈦科技(01478)。

黃瑋傑：蘋果處境困難料股價續向淡 搬廠需時加價影響銷量

（黃瑋傑）



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，蘋果沒有早些分散其生產地區，現在關稅快開徵才打算分散到其他國家，可能因蘋果一直享受中國廉價土地、勞工等，而產品售價又那麼貴，多年賺取豐厚利潤，以為「幸福是必然」，股價「抵跌」。蘋果現在沒辦法之下才打算搬廠，問題是搬廠事先需做很多部署，不能「話搬就搬」，且也不能只搬自己的廠房，往往要有產業鏈集群處於周圍，要培育其他產業鏈包括零部件才有作用，否則若零部件仍要入口，只會事倍功半。

黃瑋傑續指，昨晚美股個別科技股反彈，蘋果仍要跌近4%，相信因市場亦看到其處境困難，若特朗普再加中國關稅五成，又不給蘋果任何豁免，蘋果唯有也要交高額關稅，而蘋果手機本已貴價，若再加價一定影響銷量，另搬廠除需要時間，亦會有新資本開支，影響短期利潤。蘋果股價技術上已出現「死亡交叉」，即較短的移動平均線跌破較長的移動平均線，之後會陸續出現更多「死亡交叉」。事實上，不用等到出現「死亡交叉」，跌穿10天及20天線已是警告訊號，出現「死亡交叉」後就有更多向淡訊號出現。

蘋果概念股今早全線上升，但普遍升幅不大，舜宇半日升0.09%收報55.45元，瑞聲升2.42%報33.8元，比亞迪電子升0.17%報28.85元，高偉電子升0.36%報16.96元，鴻騰(06088)升0.59%報1.72元，丘鈦科技倒跌1.73%報5.68元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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