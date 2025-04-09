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專訪 | 關稅戰 | 深圳市跨境電商協會會長王馨：各地加大海外倉資助，倡電商減低附加值產品出口

09/04/2025

專訪 | 關稅戰 | 深圳市跨境電商協會會長王馨：各地加大海外倉資助，倡電商減低附加值產品出口

 

　　美國總統特朗普的「對等關稅」正式生效，當中包括對中國商品合計加徵104%的關稅，同時5月2日起對內地和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%加到90%，此舉將重擊主打低價商品的中國快時尚電商Shein及拼多多旗下Temu，受消息拖累，電商股普遍受壓，阿里巴巴(09988)半日跌2%、京東(09618)跌2.8%。深圳市跨境電商協會會長王馨接受《經濟通通訊社》訪問時指出，內地跨境電商在美銷售成本預計大幅上升，如內地消費電子、汽車、機械裝備、玩具、紡織品和塑料等行業，對美國出口較為依賴，預期訂單或減少，衝擊相關企業收入及利潤。另一方面，眾多依賴美國企業進口成本上升，成本將轉嫁至美國消費者，例如，分析師估算iPhone 16在美售價或從799美元飆升至1142美元。

 

或削弱內地電商競爭力，中國製造仍不可替代

 

　　不過，王馨認為關稅可能暫時在一定程度上削弱內地跨境電商在美競爭力，但影響有限。她引述美國富豪庫班(Mark Cuban)呼籲開始增加牙膏、肥皂等存貨，可見中國製造產品目前在美國市場仍然具有不可替代性。

 

各地加大獨立站、海外倉等資助，推動跨境電商發展

 

　　內地現時除在世界貿易組織(WTO)起訴美國違規外，王馨指出，目前國家正在通過加大獨立站、海外倉等各類跨境電商發展專項資金資助力度等扶持補貼政策，推動內地跨境電商企業快速發展。此政策涉及不同地方政府，其中，深圳對符合申請條件的獨立站項目，每個項目最高給予100萬元(人民幣．下同）獎勵；廈門已經啟動了2024年度中央外經貿發展專項資金跨境電子商務項目政策扶持申報工作，單項最高獎勵150萬元；南京對省級及以上跨境電商品牌企業給予不高於20萬元資金支持。她指出，通過加強海外倉的建設與運營，有效拓展內地貿易的輻射範圍，更好地融入當地營銷體系，進而增強其外貿競爭力。

 

對華稅率破百，卻令內地企業加快產業升級轉型

 

　　王馨指出，關稅等影響時間、程度會在內地企業逐步加大自身產品科技創新、品牌溢價情況下逐步降低。她建議，內地應進一步強化市場多元化戰略，更加重視電子商務等新模式、新業態的發展，如內地企業可能加快產業升級與轉型，增加高附加值、高科技含量產品的生產，減少低附加值產品出口。同時，可推動供應鏈多元化，降低對美國市場的依賴，加強與「一帶一路」沿線國家和其他新興市場的經貿合作。

 

　　她引述業內人士指出，應該著手產品的深度需求調研和功能覆蓋升級，擴大產品差異化，從而提高毛利率競爭力，即使提高關稅，產品也有很大的利潤空間，若否，關稅所帶來成本壓力會愈來愈大。

 

企業「出海」影響基本為零，香港高端服務業可供支援

 

　　至於在地緣政治緊張局勢下，內企業「出海」會否遇上阻力，王馨則說影響「基本為零」，由於目前推行的貿易戰、關稅戰沒有贏家，相反內地秉持共商共建共享原則，內地「出海」企業將在全球絕大部分國家實現業務快速增長。具體而言，她形容未來「一帶一路」及「一帶一路」戰略下的中歐班列，將為應對美國關稅政策提供安全可靠的避風港。

 

　　至於香港在現時地緣政治局勢所扮演角色，她認為，可以成為對接「雙循環」的重要「橋頭堡」，以及內地企業發掘「一帶一路」機遇的首選商貿平台，由於未來面對共建「一帶一路」沿線地區，對高端服務業需求殷切，而香港專業人士可以支援各地的基建和經貿發展。

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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