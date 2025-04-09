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5股指期貨明起加按金，「大期」每張加49%至逾16萬

09/04/2025

5股指期貨明起加按金，「大期」每張加49%至逾16萬

 

　　期貨結算公司公布，恒生指數期貨按金將於4月10日(星期四)起大幅上調，俗稱「大期」的恒生指數期貨每張基本按金由109991元，大幅上調48.8%至163656元，維持按金由87992元升至130924元；「細期」、即小型恒生指數期貨每張基本按金由21998元增至32731元，維持按金由17598元增至26184元，升幅同為48.9%。

 

　　而恒生中國企業指數每張基本按金由50207元增至63308元，維持按金由40165元增至50646元；小型恒生中國企業指數每張基本按金由10041元增至12661元，維持按金由8032元增至10128元。

 

　　至於恒生科技指數期貨每張基本按金由43264元，上調23.5%至53426元，維持按金亦由34611元增至42740元。

 

信誠張智威：不擔心券商出現大規模斬倉

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，由於港股剛經歷單日跌幅超過3000點，而港交所按波幅的大小決定按金多少，認為是次期指按金加幅合理，但相關舉措也加大了投資者在資金方面的負擔，強調是次加按金和後市的看法沒有關係，港交所不是因為預期後市升跌來決定是否加按金，而是根據波幅來進行相關決定。

 

　　他指出，不擔心券商會出現大規模斬倉，因為最大規模便是「黑色星期一」，並指當日恒指的走勢是由早上開始一直跌下去的，是由於當時已開始一直斬倉，最恐慌的時候便是星期一，故今天來說反而沒事，「要斬亦已經斬了，不用來到現在星期三了」。

 

　　被問及客戶的資金周轉情況，他表示，該行客戶的資金情況較好，因該行在按金成數或者孖展的情況，也是抱持傾向審慎的態度。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

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