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美股 | 美國暫緩中國以外國家關稅90日，道指大漲近三千點

10/04/2025

美股 | 美國暫緩中國以外國家關稅90日，道指大漲近三千點

 

　　美國總統特朗普周三（9日）突然宣布，暫緩執行對大部分國家的對等關稅90天，但同時提高對華關稅至125%，道指升超過2900點，標普500指數創2008年以來最大單日升幅。

 

　　道指收市升2962.86點，或7.87%，報40608.45點；標普500指數升474.13點，或9.52%，報5456.90點；納指升1857.06點，或12.16%，報17124.97點。

 

　　道指收市前最多一度升3133點，高見40778點。美國國債普遍下跌，對聯儲局政策敏感的兩年期國債孽息率飆升30個點子至4%以上。

 

科技七巨企大幅反彈

 

　　重磅股中，英偉達升18.7%，特斯拉反彈22.6%，蘋果升15.3%，Meta升14.8%，亞馬遜升12%，谷歌升9.9%，微軟升10.1%。

 

　　美匯指數先跌後回升，日內基本持平於102.936。美元兌日圓早段延續下行趨勢，最低觸及143.98，創年內新低，午後美元轉強，日內倒升1.13%，報147.85。歐元早段強勁向上，歐元兌美元日內基本持平，報1.0957。

 

　　受避險情緒推動，黃金價格大幅上漲。紐約期金升3.84%，報每盎司3107.20美元。紐約期油升5.09%，報每桶62.11美元；布蘭特期油升4.63%，報每桶65.73美元。

 

撰文：經濟通國金組

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