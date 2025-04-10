恒指 | 亞太股市啟動奇蹟行情，恒指亦高開545點報20810

美國總統特朗普表示，超過75個國家已致電美國的代表機構，就貿易、關稅等相關議題進行磋商，​尋求解決方案，而且未有對美國進行任何形式報復，即時對相關國家暫停關稅措施90日，期間大幅降低對等關稅至10%，不過特朗普亦表示，由於中國不尊重世界市場，決定即時對中國徵收的關稅提高至125%，而其他國家的對等關稅則下調至10%並暫緩90日實施。

美股出現「大奇蹟日」，道指狂飆2962點或7.87%重上四萬大關報40608，創下2020年3月以來的最大漲幅，亞太股市跟隨出現大爆發，台股升超9%，日股漲8%，韓股亦升近半成。中國雖然仍然是美國關稅戰的重點打擊對象，但市場氣氛修復，期望中美仍然有談判空間，恒生指數開報20810，升545點或2.7%，主板成交83.91億元。恒生中國企業指數報7719，升183點或2.4%。恒生科技指數報4875，升185點或4%。

關稅敏感股絕地反彈，比亞迪電子(00285)高開13.75%領漲藍籌，報33.1元，申洲國際(02313)升11.42%，報52.2元，舜宇光學科技(02382)升10.17%，報65元，聯想集團(00992)升8%，報8.1元，小米(01810)漲6.92%，報44.8元。

藥明系亦造好，藥明生物(02269)升6.38%，報19.68元，藥明康德(02359)升5.37%，報51元。

內需股上日撐市，今早則表現疲軟，潤啤(00291)跌0.36%，報27.35元，農夫山泉(09633)軟0.15%，報33.75元。

科網龍頭方面，騰訊(00700)高開4.26%，報460元，暫連升3日，累計升幅5.65%。阿里(09988)升4.25%，報108元，百度(09888)升3.28%，報80.25元，美團(03690)升1.3%，報148.3元。

關稅敏感股飆比電升14%，憧憬中美關稅有轉圜餘地

美國總統特朗普周三宣布暫停向非報復性國家關稅90天，美股大幅飆升。儘管美國對中國進口產品徵收的關稅提高至125%，但市場或憧憬中美關稅問題有轉圜餘地，港股今早造好。恒指高開545點，報20810，升2.7%，主板成交近84億元。國企指數報7719，升183點或升2.4%。恒生科技指數報4875，升185點或升4%。

近期備受關稅困擾，股價大跌的關稅敏感股跟隨大市回升，比亞迪電子(00285)升13.7%，報33.1元；申洲國際(02313)升11.4%，報52.2元；舜宇光學科技(02382)升10.2%，報65元；聯想集團(00992)升8%，報8.1元。

撰文：經濟通市場組

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