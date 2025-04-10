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港股 | 午市前瞻 | 重稅當頭美國再恫嚇已無意義 恒指護盤還待修補大裂口

10/04/2025

 

　　美股出現「大奇蹟日」，亞太股市跟隨爆發，即使中國仍然是美國關稅戰的主要目標，然而市場氣氛仍然隨外圍好轉，出口股顯著彈升，帶動恒生指數半日升364點或1.8%，報20628，主板成交逾2454億元，但留意到北水買氣顯著轉弱，半日淨流入35.24億元。

 

　　恒生中國企業指數報7641，升106點或1.4%。恒生科技指數報4800，升110點或2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 重稅當頭美國再恫嚇已無意義 恒指護盤還待修補大裂口

（資料圖片）

 

張智威：中美關稅戰短期難樂觀，大市仍波動

 

　　美國總統特朗普周三宣布暫緩向非報復性國家徵收關稅90天，期間大幅降低對等關稅至10%，惟對中國進口產品徵收的關稅提高至125%，隔夜美股大幅飆升，港股今早跟隨上升。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美國暫緩對其他國家徵稅，為中國產品尤其是零部件，轉口通過其他國家進入美國提供多一個渠道，對市場來說不失為一個利好消息。至於美國更進一步加徵中國關稅，張智威認為只是數字遊戲，實際意義不大。他舉例原本每件賣100元的產品，利潤只有約20元至30元，當關稅加34%時，生產商已經無利可圖，加到104%時生產商基本上已經放棄該市場。因此對市場的衝擊不太大。

 

　　雖然今日恒指回升，並一度升逾900點，但張智威表示，不能因為今日恒指回升就認定大市轉趨樂觀。美國本身的關稅政策也是摸著石頭過河，而且隨時說變就變。現時中美博弈，雙方各自立場堅定，彼此要找一個合適的下台階不容易。因此，很難期望中美的關稅問題很快便出現轉機。他預料恒指短期或會出現大上大落局面。年初低位18671預料有支持，上方必須修補本周一（7日）大跌市的裂口即22638，才可以看好。

 

港股 | 午市前瞻 | 重稅當頭美國再恫嚇已無意義 恒指護盤還待修補大裂口

恒指今日觸及100天線（約21178）見阻力。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

預料油跌金升，籲買黃金ETF

 

港股 | 午市前瞻 | 重稅當頭美國再恫嚇已無意義 恒指護盤還待修補大裂口

（Shutterstock圖片）

 

　　受到美國暫緩向非報復性國家關稅90天消息影響，國際油價及金價齊反彈。紐約期油收市漲4.65%，報每桶62.35美元。現貨金最高曾升3.93%，至每盎斯3099.47美元，迫近3100美元水平，收市報3083.17美元，仍升3.39%。

 

　　受國際油價上升帶動，三桶油股價反彈，但升幅溫和，以中海油(00883)為例，今早最多雖曾升近半成，但現時升幅減半。張智威表示，儘管三桶油近日宣布回購增持，但股價依然低走。即使今日受油價上升帶動，但長線仍不看好。他指出，三桶油的業務難望有大幅增長的空間，加上內地經濟疲弱，外貿放緩，對石油的需求亦將減少。油價方面，美國近期公布的石油儲備增加，油組產量亦將提升，油價仍有下跌的空間。此外，美國受到通脹威脅，預料也不希望油價上升為通脹帶來壓力。因此，他不看好油價，也不看好三桶油。

 

　　金價方面，張智威預料金價仍有上升空間。受關稅影響，全球經濟不確定性增加，避險情緒高漲；加上美元下跌，以美元計價的金價預料受益。金礦股近日表現不一，以紫金(02899)為例，周一（7日）曾大跌15%，山東黃金(01787)同日只跌7%。張智威表示，紫金除了有金礦，同時還有其他金屬礦產，因此，走勢未必全受金價影響。此外，金礦股還可能涉及配股、發債等因素影響，建議投資者若看好金價上升，不如買入SPDR黃金ETF(02840)比較簡單直接。

 

港股 | 午市前瞻 | 重稅當頭美國再恫嚇已無意義 恒指護盤還待修補大裂口

中海油股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 重稅當頭美國再恫嚇已無意義 恒指護盤還待修補大裂口

SPDR黃金ETF股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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