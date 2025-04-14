蘋概股｜美國豁免電子產品對等關稅，惟蘋概股關稅陰霾未解除？
14/04/2025
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 21:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2025 16:40
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|財經熱話14/04/2025
恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長
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