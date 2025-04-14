  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長

14/04/2025

　　恒生銀行(00011)宣布，委任吳威為恒生銀行（中國）執行董事兼行長兼企業銀行部主管，同時李文龍將擔任恒生中國副董事長。上述任命將待監管機構批准後生效。恒生中國現任副董事長兼行長宋躍升將調任滙豐集團其他職位。

 

恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長

恒生銀行（中國）執行董事兼行長兼企業銀行部主管吳威

 

　　李文龍為香港行政長官李家超長子，加入恒生銀行近11年。在李家超於2022年參選行政長官時，李文龍已任現職，為恒生核心管理層之一。

 

　　恒生銀行執行董事兼行政總裁、恒生中國董事長施穎茵表示，內地業務一直是恒生發展戰略的重要一環。吳威將帶領恒生中國持續推動業務增長，加速轉型，並加強與母行聯動合作。同時，李文龍將擔任恒生中國副董事長，為業務發展提供戰略及管理指引，在兩位的帶領下，恒生中國將取得更長足的發展。施穎茵並衷心感謝宋躍升過去七年對恒生中國的領導和貢獻，並祝願他未來一切順利。

 

恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長

恒生中國副董事長李文龍

 

　　吳威擁有近30年的豐富金融從業經驗，曾在滙豐銀行英國、香港和中國內地任職。2024年3月，吳威加入恒生中國，擔任常務副行長兼商業銀行及環球銀行業務主管，帶領恒生中國在跨境聯動的基礎上發展對公銀行業務。吳威擁有廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

 

　　李文龍現任恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，同時擔任恒生中國非執行董事及恒生指數有限公司執行董事長等職務。

 

撰文：經濟通採訪組

 

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

109.400

異動股

08179

百利達集團控股

0.035

異動股

01818

招金礦業

18.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 109.400
  • 08179 百利達集團控股
  • 0.035
  • 01818 招金礦業
  • 18.020
  • 08041 薈萃國際（控股）
  • 0.198
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 5.490
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 16.540
  • 目標︰$21.00
  • 06936 順豐控股
  • 36.500
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 48.000
  • 目標︰$50.00
  • 01599 城建設計
  • 1.410
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 20.200
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 108.200
  • 00388 香港交易所
  • 334.000
  • 00700 騰訊控股
  • 454.000
  • 00005 滙豐控股
  • 78.500
  • 00001 長和
  • 41.100
報章貼士
  • 00564 鄭煤機
  • 12.520
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.070
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 47.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2025 17:00  《盤後部署》恒指五連升料試十天線，友邦百億回購有望重見上月高

14/04/2025 16:58  【關稅戰】官媒：美關稅政策反覆改，中方不理會非不反制更非示弱

14/04/2025 17:57  《中國要聞》人行據報向銀行發放黃金進口額外配額，滿足避險需求

14/04/2025 16:50  金管局：當港匯觸及強方兌換保證時，隨時準備賣出港元

14/04/2025 13:56  傳意大利Aponte家族將成為長和出售港口主力買家

14/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒８億元，買藥明生物沽快手

14/04/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】大摩升比亞迪目標四成，富瑞升舜宇評級惟降目標價

14/04/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７５６７，一周及兩周均稍升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國出口大增，美關稅豁免措施混亂，A股人幣齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

汽車股 | 中歐展開電動車價格談判車股普遍造好，比亞迪吉利發盈喜獲大行唱好可看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！ 1
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息定存，本港多間銀行上調定存息，跌市避險有咩選擇？
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

OpenAI對宮崎駿吉卜力工作室、版權、文化與藝術的原罪
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

這才是愛情應有的模樣！Anya Taylor-Joy談及丈夫：「我真的超愛他！」簡單幾句道出真正的幸福愛情
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

非為辦公而生、實為享受而活！Dunhill 2025 S／S ：從庭園走進民間的英國紳士
人氣文章

Watch & Jewelry

Watches and Wonders 2025 卡地亞矚目之作！Cartier Privé致敬經典跳時腕錶、華麗立體美洲豹、Tank Louis Cartier尺寸升級
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝｜研究證實改食1類食物改善脂肪肝，4個月後脂肪大減40% 體重減5公斤
人氣文章
食物衛生 丨 K11高價雪糕店員工舔雪糕匙試味，影片曝光引發市民恐慌 新文章
人氣文章
牛油果大流行的啟示，點止飲食文化交流咁簡單！今期素食譜：牛油果溫沙律
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2025 21:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/04/2025
恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 避戰之選：美暫豁免智能電話及電腦等關稅，蘋概股及...

14/04/2025 13:25

關稅戰

關稅戰的下半場，是債務重組

13/04/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處