恒生銀行宣布委任吳威為恒生中國行長，特首長子李文龍任副董事長

恒生銀行(00011)宣布，委任吳威為恒生銀行（中國）執行董事兼行長兼企業銀行部主管，同時李文龍將擔任恒生中國副董事長。上述任命將待監管機構批准後生效。恒生中國現任副董事長兼行長宋躍升將調任滙豐集團其他職位。

恒生銀行（中國）執行董事兼行長兼企業銀行部主管吳威

李文龍為香港行政長官李家超長子，加入恒生銀行近11年。在李家超於2022年參選行政長官時，李文龍已任現職，為恒生核心管理層之一。

恒生銀行執行董事兼行政總裁、恒生中國董事長施穎茵表示，內地業務一直是恒生發展戰略的重要一環。吳威將帶領恒生中國持續推動業務增長，加速轉型，並加強與母行聯動合作。同時，李文龍將擔任恒生中國副董事長，為業務發展提供戰略及管理指引，在兩位的帶領下，恒生中國將取得更長足的發展。施穎茵並衷心感謝宋躍升過去七年對恒生中國的領導和貢獻，並祝願他未來一切順利。

恒生中國副董事長李文龍

吳威擁有近30年的豐富金融從業經驗，曾在滙豐銀行英國、香港和中國內地任職。2024年3月，吳威加入恒生中國，擔任常務副行長兼商業銀行及環球銀行業務主管，帶領恒生中國在跨境聯動的基礎上發展對公銀行業務。吳威擁有廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

李文龍現任恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，同時擔任恒生中國非執行董事及恒生指數有限公司執行董事長等職務。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇