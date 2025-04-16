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美股 | 特朗普欲徵晶片及電子產品稅，美股由升轉跌

16/04/2025

美股 | 特朗普欲徵晶片及電子產品稅，美股由升轉跌

 

　　特朗普政府宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新關稅鋪路。此外，白宮對中國及歐洲的關稅談判亦沒有取得進展。市場重返恐慌，美股主指周二（15日）止步於兩連升。

 

　　道指收市報跌155.83點，或0.38%，報40368.96點；標普500指數跌9.34點，或0.17%，報5396.63點；納指跌8.32點，或0.05%，報16823.17點。

 

　　美國銀行及花旗公布第一季業績均優於市場預期，收市分別升3.6%及1.8%。重磅股方面，特斯拉升0.7%，英偉達升1.4%，Meta跌1.9%，谷歌跌1.7%，亞馬遜跌1.4%。

 

美匯自2022年來低位回升

 

　　美匯指數於昨日在觸及2022年以來低位後稍為回升，日內升0.57%，報100.204。美元兌日圓輕微上升0.07%，報143.103。歐元兌美元下跌0.65%，報1.12757。

 

　　在美中貿易緊張局勢持續下，全球經濟不確定性增加，避險需求繼續支持著黃金價格。紐約期金升0.58%，報每盎司3245.13美元。

 

　　紐約期油跌0.29%，報每桶60.87美元；布蘭特期油升0.06%，報每桶64.92美元。國際能源署(IEA)下調對本年度石油需求增長預期，預計石油需求每天僅增長730000桶，較此前超過每日100萬桶的預測大幅下降。

 

撰文：經濟通國金組

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