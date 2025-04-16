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港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

16/04/2025

 

　　雖則內地第一季度經濟數據表現強，但在關稅戰前景下，且美國加強對AI晶片出口管制，加上內地互聯網企業內捲加劇，拖累恒指今早出現強勁沽壓，跌幅擴至逾500點，恒生指數半日報20922，跌543點或2.5%，連穿10天線（約21167點）及百天線（約21244點），主板成交逾1181億元。恒生中國企業指數報7735，跌247點或3.1%。恒生科技指數報4755，跌225點或4.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

（資料圖片）

 

連敬涵：大市未成功守著百天線或試20000

 

　　日前美國白宮宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新行業關稅鋪路，隔晚同步啟動對稀土、鈾等關鍵礦產進口調查，同時要求英偉達對華出口H20晶片前須獲得許可證。晶片出口中國受限引發科技股回吐，拖累港股大市半日跌超過500點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日跌市主力為AI相關股份，主要受累美國限制英偉達對華出口H20晶片，拖累大市向下。他預期大市短期徘徊於21000上下，但若持續未成功守穩百天線，則有較深調整也不足為奇，雖未至於跌至250天線跌浪底部，但20000都並非完全無可能。

 

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

恒指今早連穿兩條主要平均線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

老鋪黃金700元以下可博，但留意股東套現風險

 

　　中美關稅角力引發前景不穩，避險需求刺激金價飆升，金價連日整固後今早亞洲時段開始急升，紐約期金今早升幅擴大至超過1.5%，徘徊3290美元之上逼近3300美元大關。盤中SPDR金ETF(02840)升逾1%，金礦股除藍籌紫金(02899)外全線造好。連敬涵指一個月前大家都以3300美元為金價全年目標，但現時已即將完成目標。他指，因關稅帶來的環球不明朗因素，加上美元持續走弱，都一路支撐金價上行，以此推斷金價上破3400美元甚至3500美元都大有可能，預計第二季內便有機會達成目標。

 

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

（資料圖片）

 

　　直接反映金價走勢的SPDR金ETF(02840)固然可以繼續持有，連敬涵建議投資者定時趁低吸納即可。至於黃金股方面他認不得不留意強勢金行股老鋪黃金(06181)，但認同股價高得驚人，高追一定不宜，只有趁股價回落可以小注入手，始終老鋪黃金上市未滿一年，高位有風險；他建議可於700元以下可稍為留意，但只能純短炒，上市滿一年解禁等關鍵時刻前應作獲利。

 

　　金礦股方面要留意每間公司各自的開採成本，但連敬涵指金價攀升幅大亦必然會於業績內反映，預計今年中期業績亦會反映得到，招金(01818)及山東黃金(01787)等為純金礦業務，而非像紫金一樣多業務攤薄金價收益，可以趁低入財息兼收。

 

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

招金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選

山東黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2025 14:54
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2025 14:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2025 14:35
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