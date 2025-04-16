摩根資管：中港市場次季料跑贏亞洲，股債比例轉為各佔一半

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰出席傳媒午宴時表示，第二季中、港市場料跑贏亞洲，相較日本、印尼市場而言定位較前，因內地政府較早前釋放對科技企業友好訊號及尋找AI發展機會，並有空間在需求方面刺激經濟。他對消費板塊較具信心。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（許英略攝）

估計聯儲局為保經濟減息

許長泰預期，美國經濟不會進一步嚴重衰退，但難免增速放緩。他料美國今年或減息3次共0.75厘，分別料於9、10、12月減息，若要6月降息，則近月就業數據要較差，惟現時未必有足夠數據支持。他又說，縱使美聯儲局面對通脹上升及經濟增長放緩兩難局面，但他個人認為聯儲局會傾向為保障經濟而減息。

他續指，股債比例看法將由6：4轉為5：5。其中，美股雖仍「不會放棄」，但可調低倉位，如小心非必需性消費及出入口相關程度較高的行業。他對半導體行業短期看法也較謹慎。固定收益資產方面，政府債券及投資級別債券仍具吸引投資機會，亦建議考慮投資另類資產，如房地產、交通運輸及基建。

人民幣不預期大幅貶值

市場關注貿易戰或引致人民幣貶值，但許長泰預期，人民幣僅有2%至3%下跌空間，大幅貶值可能性不大，否則不利對外投資關係，且兌美元貶值空間亦有限，甚至在政策面上，有維持基本穩定的理據。他估計，美元短線喘定及於第二季持平，但今年走勢看法向下。他亦預期，若果政策不穩定持續增加，美元或會持續貶值，則對香港服務業及資產稍有幫助。

至於金價屢創新高，許長泰認為，黃金配置倉位需作考慮，因缺乏利息收入。

撰文：經濟通採訪組

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