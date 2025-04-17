美股 | 鮑威爾警告貿易戰推高通脹，美股大跌道指挫近七百點

聯儲局主席鮑威爾發表自特朗普政府發動關稅戰以來，立場最為明確的講話，警告貿易緊張局勢或推高通脹，並強調聯儲局並不急於降息。美股周三（16日）下午應聲下挫。

道指收市跌699.57點，或1.73%，報39669.39點；標普500指數跌120.93點，或2.24%，報5275.70點；納指跌516.01點，或3.07%，報16307.16點。

除鮑威爾講話外，美國針對出口至中國的英偉達晶片，須取得出口許可證，市場憂慮中美貿易緊張局勢加劇，拖累大市表現。此外，世貿組織指特朗普的關稅政策不確定性令全球貿易前景急劇惡化。

英偉達表明晶片出口管制，將令公司的整體增長放緩，消息令英偉達日內大跌6.9%，其他晶片股亦普遍下跌，AMD跌7.4%，博通及美光科技跌2.4%，邁威爾科技跌2.6%，台積電跌3.6%、高通跌2.1%。

美匯指數下跌0.56%，報99.538。美元兌日圓下跌0.81%至142.072，並一度跌至逾六個月低位。英鎊兌美元連續第七個交易日上升，日內升0.09%，報1.32388，創下七個月以來新高。

現貨金突破每盎司3300美元

現貨黃金價格突破每盎司3300美元，再創歷史新高。紐約期金升3.49%，報每盎司3353.72美元。美元持續疲弱，2025年初至今，金價已累升26%。

美國針對伊朗石油進口商發布新制裁後，引發市場對全球供應的擔憂。紐約期油升2.04%，報每桶61.99美元；布蘭特期油升2.05%，報每桶66美元。

美國3月零售銷售按月升1.4%，略好於市場預期，因消費者在關稅政策實施前提出購買汽車，帶動汽車購買量大增。2月前值為上升0.2%。美元兌日圓下跌0.81%至142.072，並一度跌至逾六個月低位。

撰文：經濟通國金組

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