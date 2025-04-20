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一周部署 | 中資股密集發布首季業績，中美潛在關稅談判擾動市場

20/04/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

中美談判可能性成市場關鍵

 

　　日前外媒引述中方消息人士指，中國政府對與美國進行貿易會談持開放態度，但前提是美國總統特朗普需表現出更多尊重，而接下來美國總統特朗普就表示，中美雙方其實一直都保持聯繫，預期三到四周內雙方可望就關稅等問題達成協議。中美日後是否存在關稅談判可能性的最大困難，就是雙方此前都將關稅戰的調門提得十分高，特朗普政府要把貿易對手「服軟」作為其政策成功的依據，而中國則對外宣傳是第一個甚至唯一一個向美國實行對等關稅反制的國家，彼此之間要找到下台階並不容易。

 

　　從劉鶴到何立峰，中國政府通過委任其中一位國務院副總理作為經濟對話中方牽頭人，來主理貿易談判事務，而國家主席習近平近期則連訪東南亞多國，顯然是為了尋找破口，共同團結應對貿易戰，甚至打破美國拜登政府的友岸外包政策。全球關稅戰慢慢演變成中美貿易戰2.0，目前美國對中國徵收關稅的稅率已經達到近乎經濟脫勾的地步，這時候一般級別的貿易談判顯然無法滿足美國，但如果是由中美領導人共同主導關稅談判，市場短期反應必定極其正面。

 

鮑威爾和特朗普矛盾加劇

 

　　美聯儲主席鮑威爾最近的發言顯然激怒了特朗普：打消近期減息預期、拒絕承諾停止縮表，甚至還討論關稅戰對美國經濟帶來的負面影響，美股應聲急跌。特朗普公開放話，說鮑威爾早就應該被解僱。據《華爾街日報》報道，特朗普考慮革除鮑威爾的職務已歷時數月，但美聯儲局前理事沃爾什反對有關建議。撇開特朗普是否有權辭退鮑威爾這一點不談，市場更需要注意到美聯儲的獨立地位，股市大跌未必會成為美聯儲貨幣政策轉向的誘因，如果關稅問題導致美國產生一次性的物價提升，美聯儲勢必更傾向按兵不動，以防止物價螺旋上升，​​​​形成強烈的政策性通脹，甚至滯漲。

 

中概股危機再現

 

　　中美經濟脫勾的下一個戰場，很可能是在美上市的中概股民企，美國參議院日前通過了阿特金斯的美國證交會主席任命，據外電消息指他大有可能在上任後便會正式提出讓中概股除牌的計劃。高盛報告指出，包括拼多多、唯品會等在內的27家中國公司正在考慮在香港上市。不過，就算美國強制讓中概股退市，對這些中資企業的營運應該不構成太大影響，但對於一些急需尋求上市的獨角獸企業而言，失去了美國這個最理想的上市地點，很可能會影響風投機構對中國新興科企的投資意欲，某程度上也算是科技戰的一環。此外，如果這些巨無霸新股密集著陸港股，很可能會對港股資金池形成抽資效應，影響現有股票表現。

 

港股首季度業績期

 

　　下周將有一大批中資企業公布第一季度業績，最矚目企業包括比亞迪(01211)和新東方(09901)。

 

　　比亞迪今年第一季純電動車銷量超過41萬輛，同比增約39%，連續兩度勝過特斯拉。比亞迪此前公布首季業績盈喜，預計純利將介乎85億元至100億元人民幣，按年增幅介乎86%至118.9%。展望未來，比亞迪將「天神之眼」智能駕駛系統布局到20萬元人民幣以下車型，並推出「兆瓦閃充」技術，聲稱可大大縮短充電時間，對其他車企帶來嚴峻挑戰。

 

　　新東方第二財季非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤錄3554.1萬美元，按年跌29.1%，Non-GAAP經營利潤更按年跌45.8%至2758萬美元。新東方執行總裁當時解釋，第二財季屬傳統淡季，未來會持續改善營運效率。新東方預計第三季以人民幣計算的收入增長將在20%到23%之間。市場環境充滿不確定因素，尤其是內地學生赴美留學需求下降以及內需不振，可能對新東方的主營教育業務帶來深遠影響。

 

一周部署 | 中資股密集發布首季業績，中美潛在關稅談判擾動市場

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 中資股密集發布首季業績，中美潛在關稅談判擾動市場

 

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