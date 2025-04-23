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美股 | 貝森特稱對華關稅戰不可持續，美股大漲道指彈逾千點

23/04/2025

美股 | 貝森特稱對華關稅戰不可持續，美股大漲道指彈逾千點

 

　　美國財政部長貝森特稱對華關稅戰不可持續，並預計局勢即將緩和，有關言論推動美股周二（22日）反彈回升。

 

　　道指收市升1016.57點，或2.66%，報39186.98點；標普500指數升129.56點，或2.51%，報5287.76點；納指升429.52點，或2.71%，報16300.42點。

 

　　英偉達收市升2%，此前股價連續三個交易日下跌。特斯拉升4.6%，Meta升3.2%，蘋果升3.4%，微軟升2.1%，亞馬遜升3.5%。3M首季盈利表現理想，日內升8.1%。

 

美匯仍接近3年低位

 

　　美匯指數輕微回升0.51%，報98.824，但仍接近三年低位。美元兌日圓一度跌穿140，刷新2024年9月以來低位，其後逐步回升0.46%，報141.520。歐元兌美元升至三年多高位後略為回落，日內跌0.69%，報1.14366。

 

　　紐約期金跌1.11%，報每盎司3387.20美元。現貨黃金價格一度觸及每盎司3500.20美元，再次創下歷史新高。美國對伊朗實施新制裁，令油價反彈向上。紐約期油升1.66%，報每桶63.45美元；布蘭特期油升1.71%，報每桶67.39美元。

 

撰文：經濟通國金組

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