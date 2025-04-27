  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指本周看22600水平

27/04/2025

　　《套期保值》上周，特朗普政府頻頻出口術，為貿易戰降溫；本周，港股料延續向好。筆者上周在本欄提及，恒生指數短期目標是4月7日的下跌裂口頂部，即22600水平，相信本周到達的機會很大。

 

　　市場開始預期貿易戰逐漸緩和，中美之間的關稅稅率亦會降低，個別緊急和必需的產品，甚至免徵關稅。美國的關稅政策將轉為不同產品有不同稅率，相信中國亦然。另一方面，特朗普態度軟化，試圖找下台階。中國的立場十分清晰：打，奉陪到底；談，大門敞開。筆者認為關稅戰拖得愈久，中國愈佔上風。隨著時間推移，特朗普的政治前途將岌岌可危。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本周看22600點

要上破22600水平，必須有更利好的消息配合。(Shutterstock)


 
　　與此同時，特朗普面對國內的壓力，包括股市受到重創、美國國債息率急升、共和黨議員倒戈，美國社會的穩定性將會受到威脅，民眾不滿情緒或會導致內亂。因此，特朗普已急不及待為貿易戰降溫，迫使他重整對華貿易政策。相反，中方則看清特朗普政府的弱點，耐心等待，貿易戰愈拖長，對美國愈不利。

 

　　誠然，恒指本周目標看22600水平，此水平是完全回補了4月7日的下跌裂口。要衝破22600水平，必須有更利好的消息配合。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03808

中國重汽

17.880

異動股

08556

高裕金融

1.100

異動股

01747

HOME CONTROL

0.880

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,113.50
    +20.10 (+0.050%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,525.21
    +40.44 (+0.737%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,382.94
    +216.90 (+1.264%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升480.909
變動率︰+1.192%
較港股︰+0.57%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.370
變動率︰+1.092%
較港股︰+0.35%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌55.439
變動率︰-1.141%
較港股︰+0.71%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌30.648
變動率︰-2.349%
較港股︰+0.49%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升9.160
變動率︰+2.576%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升90.740
變動率︰+1.385%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.410
變動率︰-1.471%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌45.560
變動率︰-1.832%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升284.950
變動率︰+9.803%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.670
變動率︰-5.658%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌20.050
變動率︰-6.701%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌102.020
變動率︰-15.364%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/04/2025 14:27 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/04/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/04/2025 14:27 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 08556 高裕金融
  • 1.100
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.880
  • 03692 翰森製藥
  • 23.900
  • 00372 保德國際發展
  • 0.194
股份推介
  • 00303 偉易達
  • 51.550
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$19.70
  • 02899 紫金礦業
  • 17.100
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 18.300
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 207.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.600
  • 00005 滙豐控股
  • 85.350
  • 00001 長和
  • 43.250
  • 00388 香港交易所
  • 338.600
報章貼士
  • 02460 華潤飲料
  • 14.400
  • 目標︰$16.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.000
  • 目標︰$15.70
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.100
  • 目標︰$12.46
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2025 17:11  《盤後部署》恒指企上廿天線惟仍考驗支持力，憧憬降息郵儲行可吼

25/04/2025 15:00  【政策解讀】分析：政治局會議重心保就業，增量刺激政策仍在觀望

25/04/2025 17:40  中國平安︰第一季純利按年跌26.4%，收入按年跌7%

25/04/2025 18:03  比亞迪(01211)首季純利升1倍至91.5億人幣

25/04/2025 19:46  螞蟻擬斥資28.1億元收購耀才50.55%股權

25/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７０﹒１９億元，買美團沽騰訊

25/04/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理兩日內再削京東目標，中銀升周大福至買入

25/04/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７５８２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周看22600水平新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美將公布重磅通脹數據，歐美季度GDP揭盅新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

日本行李直送回家！全國4萬間FamilyMart、7-Eleven及黑貓宅急便都可以收件 20公斤只需600蚊！可以瘋狂掃貨
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！ 1
人氣文章

手機情報站．徐帥

Honor Pad X9a: 高水準視聽享受的平價4G平板，只需$1,799
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

讓珠寶變得栩栩如生！解析Buccellati五大雕刻工藝：除了高級首飾，銀飾品是Hidden Gems！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我們不只看，同時在過《黑鏡》的現代生活
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Prada全面收購Versace：套上Miu Miu的營運模式，最終會否奏效？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本地震 │ 東京灣海底發現多座海底山—專家警告地震風險高達70%
人氣文章
中醫解析失眠多夢的4大成因：氣血失和與情志內傷，推薦中藥、針灸及耳穴治療方案
人氣文章
抑鬱症 │ 《康熙來了》31歲爆紅男星突傳死訊，母親心碎揭遺言：長期飽受病痛折磨
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/04/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周看22600水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

美元的一劫

27/04/2025 14:03

關稅戰

高息定存 | 建行亞洲一個月定存高達6.68厘，工銀3個月5...

27/04/2025 10:55

貨幣攻略

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處