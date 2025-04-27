港股 | 蕭猷華：恒指本周看22600水平

《套期保值》上周，特朗普政府頻頻出口術，為貿易戰降溫；本周，港股料延續向好。筆者上周在本欄提及，恒生指數短期目標是4月7日的下跌裂口頂部，即22600水平，相信本周到達的機會很大。

市場開始預期貿易戰逐漸緩和，中美之間的關稅稅率亦會降低，個別緊急和必需的產品，甚至免徵關稅。美國的關稅政策將轉為不同產品有不同稅率，相信中國亦然。另一方面，特朗普態度軟化，試圖找下台階。中國的立場十分清晰：打，奉陪到底；談，大門敞開。筆者認為關稅戰拖得愈久，中國愈佔上風。隨著時間推移，特朗普的政治前途將岌岌可危。

要上破22600水平，必須有更利好的消息配合。(Shutterstock)





與此同時，特朗普面對國內的壓力，包括股市受到重創、美國國債息率急升、共和黨議員倒戈，美國社會的穩定性將會受到威脅，民眾不滿情緒或會導致內亂。因此，特朗普已急不及待為貿易戰降溫，迫使他重整對華貿易政策。相反，中方則看清特朗普政府的弱點，耐心等待，貿易戰愈拖長，對美國愈不利。

誠然，恒指本周目標看22600水平，此水平是完全回補了4月7日的下跌裂口。要衝破22600水平，必須有更利好的消息配合。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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