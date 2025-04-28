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關稅戰
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開市Go | 中美關稅談判成謎，中國促旅客消費，比亞迪季利倍增

28/04/2025

要聞盤點

 

1、美股周五（25日）收市報升，為連續第四個交易日上漲，三大指數本周累計均錄得升幅。美國總統特朗普稱已與中國國家主席習近平多次通話，但中方則再次作出否認，令中美關稅談判問題進展未明。道指收市升20點，或0.05%，報40113點；標普500指數升40點，或0.74%，報5525點；納指升216點，或1.26%，報17382點。金龍中國指數跌28點，貝殼和百勝中國對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時05分升75點。

 

2、特朗普上周五強調，除非北京做出實質性讓步，否則不會降低對中國的關稅。此外，美國財長貝森特於周日接受ABC採訪時重申，北京將被迫與華盛頓展開貿易談判，他並表示，上周在公共場合與中國財長藍佛安有見面及傾談，但未有提及關稅。

 

3、韓國媒體《中央日報》披露，拍攝到一位配戴G20財長與央行總裁會議通行證的中國財政部高級官員及隨行人員進入美國財政部大樓的畫面。

 

4、特朗普表示，美國「非常接近」與日本達成貿易協議。據悉，特朗普政府已經起草了一套談判框架，計劃分批與貿易夥伴洽商降關稅條件。

 

5、因關稅政策引發經濟擔憂，美國4月消費者信心大幅下滑，而長期通脹預期則升至1991年以來的最高水平。

 

6、烏克蘭總統澤連斯基在教宗葬禮期間與特朗普會晤後表示，有望實現可靠且持久的和平。他此前已向特朗普表示友好，承認烏克蘭當前無力奪回克里米亞，並強調美國在安全保障方面無需派遣部隊。

 

7、中國商務部等六部門發布《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，提出將離境退稅起退點下調至200元人民幣，並將現金退稅限額上調至2萬元人民幣。

 

8、中國市場監管總局明確要求，長和港口交易的各方不得以任何方式規避反壟斷審查。

 

9、跨境電商Shein為應對關稅衝擊，上調了部分商品在美國的售價，部分品類的漲幅高達377%。

 

焦點股

 

關稅敏感股：創科實業(00669)、聯想集團(00992)、舜宇光學(02382)
　- 中國否認與美方就關稅問題接觸；惟有韓國媒體聲稱意外拍攝到中方財政部官員進入美國財政部大樓的畫面

 

比亞迪(01211)  
　- 首季淨利潤91.5億元人民幣，按年升1倍，收入1703.6億元升36.3%

 

AI股：商湯(00020)、百度(09888)、騰訊(00700)  
　- 中央政治局就加強人工智能發展和監管進行集體學習，強調推動人工智能健康有序發展

 

蘋概股：比電(00285)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)  
　- 據報蘋果將美國市場iPhone生產由中國轉移至印度，料今年底完成遷移行動

 

長和系：長和(00001)、長江基建集團(01038)、長實(01113)
　- 中國市場監管總局明確要求，長和港口交易的各方不得以任何方式規避反壟斷審查

 

耀才證券(01428)
　- 螞蟻控股向公司提出收購50.55%股權，總代價為28.14億元

 

騰訊音樂(01698)  
　- 據報擬24億美元收購播客初創公司喜馬拉雅

 

晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)  
　- 據報華為最後測試AI晶片Ascend 910D，希望替代英偉達H100

 

中國神華(01088)  
　- 首季淨利潤134億元人民幣跌19%，收入跌21%

 

國藥控股(01099)
　- 今年首季淨利潤增近3%，收入跌4%

 

中國太保(02601)  
　- 首季純利跌18%，新業務價值升11%

 

廣汽集團(02238)  
　- 首季盈轉虧7億元人民幣，收入跌8%

 

赤峰黃金(06693)  
　- 首季盈利升1.4倍，收入升30%

 

中煤能源(01898)  
　- 首季淨利潤下降20%

 

兗礦能源(01171)  
　- 首季淨利按年跌28%，營業收入跌23%

 

金力永磁(06680)  
　- 首季盈利升58%，收入增14%

 

君實生物(01877)  
　- 首季淨虧損2.35億元人民幣

 


油金報價

 

紐約期油上漲0.27%，報63.19美元/桶

布倫特期油上漲0.26%，報65.97美元/桶

黃金現貨下跌0.21%，報3311.30美元/盎司

黃金期貨上漲0.69%，報3321.30美元/盎司

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2025 20:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2025 16:40
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