比亞迪 | 季績乏驚喜大行目標價分歧大，比電盈利收入微升遭唱淡，股價齊下挫邊隻仍可吼？

比亞迪(01211)及同系比亞迪電子(00285)齊公布業績，其中比亞迪首季盈利按年倍升至91.55億元人民幣，符合集團早前盈喜預告，即料首季盈利升約86%至119%，達85億至100億元人民幣。摩通指比亞迪季績穩健，予目標價600元，惟大摩認為業績無驚喜，仍予目標價438元。至於比亞迪電子，其首季盈利僅升1.9%，收入亦微升1.1%，毛利更跌7.4%，花旗指其季度盈利僅及部分投資者預期下限，股價今日(28日)急插逾8%，比亞迪亦跌近4%，哪隻可趁機吸納？

（比亞迪汽車官網）

比亞迪首季純利升1倍收入升36% 研究及開發費用增34%

比亞迪公布，截至2025年3月31日止首季純利91.55億元人民幣，按年升1倍；每股基本盈利3.12元人民幣。期內收入1703.6億元人民幣，升36.3%；營業利潤增90%至110.21億元人民幣。由於職工薪酬及物料消耗增加，首季研究及開發費用增34%至142.23億元人民幣。



另集團公布，董事會同意擬開展的外匯衍生品交易業務額度由等值50億美元增加1倍，至等值100億美元，額度使用期限自獲董事會通過起12個月內。

摩通：比亞迪季績穩健料持續增長 予目標價600元



摩通發表研報指，比亞迪首季業績穩健，且預計未來持續增長。年初至今市場已普遍將公司今年預測上調17%，但該行預測數字仍較高。相信未來數月比亞迪訂單及銷售趨勢將維持穩健，且預計今年公司在內地市場中，約20%銷售來自高階車型，高於去年佔比14%，可見利好比亞迪整體利潤能力。另預計公司今年總出口量80萬輛，2026年將達到150萬輛，而且近年投入多於50萬輛汽車的海外本地化產能，有助公司緩解關稅壓力。基於利潤及增長能力，相信海外業務估值將高於國內業務估值。預測今年比亞迪銷量按年增長約30%至約550萬輛汽車。維持首選股位置，評級「增持」，A、H股目標價分別為560元人民幣及600港元。

野村指，比亞迪2025財年第一季出貨量增長再次超越收入增長，顯示因產品組合變化和按年價格下調導致平均售價下降。市場內的激烈競爭態勢持續，因此公司2025財年第一季毛利率為20.1%，按年下跌0.6個百分點。比亞迪持續受益於其業務規模擴張，並留意到其銷售與市場推廣費用、行政費用及研發費用分別按年增長16%、30%和34%，增長速度均低於收入增長，將其目標價定於491港元，予「買入」評級。

大摩：比亞迪季績無驚喜 市場關注智駕新車型會否降價

摩根士丹利稱，比亞迪首季業績無驚喜，市場焦點現已轉向公司是否會對搭載「天神之眼」智能駕駛系統的新車型進行降價，以推動第二季度銷量。估算剔除比亞迪電子貢獻後，比亞迪汽車業務利潤約為8800元人民幣，按年增長33%，按季則跌5%。另估算首季平均售價按年錄得中個位數跌幅，主因車型換代期間零售折扣增加，予比亞迪H股「增持」評級，目標價438港元。



花旗表示，比亞迪第一季純利91.6億人民幣，按年增長1倍，符合市場預期。預期第二季出貨量將按季增25至35%達至少125萬台。扣除比亞迪電子盈利後，估計比亞迪第一季的單車淨利潤約為8733元人民幣，並預期上半年單車淨利潤將穩定在9000元人民幣的水平。比亞迪4月份三個主要銷量基準(批發/國內零售/出口)都應該錄得按月增長，維持其為行業首選。

比電首季純利升1.9%收入升1.1% 傳蘋果年內完成產線轉移印度

比亞迪電子首季純利6.22億元人民幣，按年升1.9%，每股基本盈利28分人民幣，按年升3.7%，毛利下跌7.4%至23.25億元人民幣。期內收入368.8億元人民幣，升1.1%。截至3月底，資產淨值增長1.9%至330.28億元人民幣。

（比亞迪電子網頁截圖）

另外，據《金融時報》報道，蘋果公司計劃把供應美國市場的大部分iPhone生產訂單由中國轉交印度，預料今年底完成遷移行動。

花旗：比電季度盈利僅及部分投資者預期下限 智駕未有明顯貢獻

花旗指，比亞迪電子首季收入按年升1%至368.8億元人民幣，按季跌33%，差於五年季節性的按季跌18%，或受iPhone機殼季節性因素影響。季度毛利率按年跌0.6個百分點至6.3%，按季升0.4個百分點，受產品組合影響。公司季度淨利潤按年升2%至6.22億元人民幣，僅及部分投資者預期的下限，因智能駕駛產品未帶來明顯貢獻。該行目前予比亞迪電子「中性」評級，目標價36元。

溫傑：比亞迪業績難有驚喜兼受比電拖累 或可候低吸博4月銷售亮麗

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪要再跌多些才可買入，暫可於350至400元炒上落，原因是比亞迪電子業績及股價走勢差，其盈利亦會計入比亞迪業績，而比亞迪每季汽車銷量，大家亦大概知道，業績很難比預期好得多，加上大市於22000點會有些波動，比亞迪多少會受累。不過，比亞迪近兩日若受業績及大市影響大跌，也可短線部署，因5月初會公布4月銷售數字，料4月銷售表現亮麗，若股價回至350元，從中長線來看更值得吸納。

比亞迪今日跌3.98%收報381.2元，成交53.65億元。比亞迪電子跌8.49%報31.8元，成交12.96億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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