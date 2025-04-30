油股業績｜兩桶油績後表現分歧，仍是收息之選？
30/04/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/05/2025 00:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2025 16:40
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|財經熱話30/04/2025
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