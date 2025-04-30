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港交所首季純利升37%至40.77億元勝預期，日均成交創歷季新高

30/04/2025

　　港交所(00388)公布，截至今年3月底止，首季純利40.77億元，按年升37%，勝預期，基本每股盈利3.23元。

 

港交所首季純利升37%至40.77億元勝預期，日均成交創歷季新高

 

　　第一季收入及其他收益為68.57億元，按年上升32%；EBITDA利潤率為78%，按年上升6個百分點；EBITDA（非HKFRS計量項目）按年升42%至52.54億元。

 

首季滬深港通收入及其他收益升61%至9.42億元

 

　　2025年第一季收入及其他收益為68.57億元，較2024年第一季上升32%：主要業務收入按年上升36%，反映現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加。公司資金的投資收益淨額為5.16億元，源於外部管理的投資基金（外部組合）的公平值收益淨額減少。

 

　　營運支出較2024年第一季上升7%，源於就2022年鎳市場事件的執法調查向英國FCA支付了9000萬元罰款，以及港交所慈善基金的慈善捐款增加，但基於2024年第一季向高級管理層支付了一次性退休福利，相形之下本季度僱員費用下跌，因此抵銷了部分增幅。不計慈善捐款及非經常性的FCA罰款支出，營運支出下跌2%。

 

日均成交2427億創歷季新高

 

　　2025年第一季現貨市場標題平均每日成交金額創下2427億元的歷季新高，是2024年第一季的兩倍以上，與2024年第四季比較也上升30%。衍生產品合約平均每日成交合約張數創186.6萬張的季度新高，較2024年第一季上升24%，較2024年第四季上升13%。

 

首季總集資額達187億元

 

　　在2025年第一季，香港位居全球五大新股市場之一，上市活動和集資額延續2024年下半年的強勁勢頭。2025年第一季共有17家公司上市，總集資額達187億元，是2024年第一季的近四倍。截至2025年3月31日，正在處理中的新股上市申請數目上升至120宗，於季度內共收到73宗新申請。

 

滬深港通收入及其他收益升61%

 

　　2025年第一季滬深港通北向及南向交易成交量錄得強勁增長，滬深股通平均每日成交金額達1911億元人民幣，較2024年第一季上升44%。滬深港通的收入及其他收益上升61%至9.42億元，其中7.57億元來自交易及結算活動。

 

陳翊庭：續善用立足中國獨特優勢，擴大與全球市場聯繫

 

　　集團行政總裁陳翊庭在業績報告中提及，本季度香港市場的融資活動持續活躍，凸顯了香港市場的吸引力，新股市場融資額位列全球前五，並迎來自2021年4月以來融資額最大的兩宗再融資發行。第二季度以來，新股上市申請數目保持穩健，共有120宗申請正在處理中，鞏固了集團作為全球領先新股集資地的地位。

 

　　陳翊庭指出，集團也在2025年大力開展多項戰略舉措。集團與迅清結算有限公司建立了新的合作夥伴關係，致力於豐富固定收益及貨幣產品生態圈；集團也推出新產品，為市場注入更多活力和流動性；集團繼續拓展認可證券交易所的範圍，容許更多地區的企業來香港第二上市。

 

　　展望未來，她指出，集團將繼續善用立足中國的獨特優勢，擴大與全球市場的聯繫，提升集團的渠道、平台及產品，確保集團有能力抵禦宏觀環境波動和把握未來機遇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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