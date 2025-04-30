內銀 | 首季淨息差齊收窄，工中建招行盈利倒退，獲大行力撐收息仍可吼？

多隻內銀股昨日(29日)收市後齊公布首季業績，國有四大行只有農業銀行(01288)多賺2.2%，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)均少賺4%，中國銀行(03988)少賺近3%，招商銀行(03968)及郵儲銀行(01658)亦少賺逾2%，淨息差則齊齊顯著收窄10個基點以上。此外，國有五大行及招行齊發公告稱不再設立監事會，市場擔心可能影響內部監管的獨立性及透明度。內銀股今日(30日)股價跌幅顯著，工行及建行都曾急插半成。大行則仍看好部分估值偏低且股息率較高的內銀股，此前內銀股價一直強勢，或可趁終現較似樣調整吸納？

（Shutterstock）

建行工行首季純利均按年跌4% 淨息差分別跌16及15個基點



建行首季純利833.51億元人民幣，按年跌4%；期內收入1859.9億元人民幣，跌4.8%。利息淨收入1419.23億元人民幣，較上年同期減少5.21%。淨利息收益率為1.41%，較上年同期下降16個基點。非利息淨收入440.67億元人民幣，較上年同期減少3.26%。手續費及佣金淨收入374.6億元人民幣，較上年同期減少4.63%。截至3月底止，不良貸款為3581.4億元人民幣，較去年底增加134.45億元人民幣。不良貸款率1.33%，較去年底下降0.01個百分點。撥備覆蓋率為236.81%，較去年底上升3.21個百分點。貸款撥備率為3.14%，較去年底上升0.02個百分點。



工行首季純利841.56億元人民幣，按年跌3.99%。期內營業收入2046.88億元人民幣，按年跌2.61%；利息淨收入1567.84億元人民幣，下降2.86%。年化淨利息收益率1.33%，跌15個基點。非利息收入479.04億元人民幣，下降1.76%，其中手續費及佣金淨收入388.78億元人民幣，下降1.18%。截至3月底，不良貸款餘額3953.99億元人民幣，比上年末增加159.41億元人民幣，不良貸款率1.33%，下跌0.001個百分點。撥備覆蓋率215.7%，上升0.79個百分點。

農行首季多賺2.2%中行少賺2.9% 淨息差分別跌10及15個基點

農行首季純利按年升2.2%至719.31億元人民幣，期內收入1867.35億元人民幣，升0.32%。淨利息收入1405.8億元人民幣，跌2.74%，淨利息收益率為1.34%，跌10個基點。手續費及佣金淨收入280.1億元人民幣，下降3.5%。截至3月底，不良貸款餘額3346.44億元人民幣，較去年末增加124.79億元人民幣；不良貸款率1.28%，較去年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率297.81%，較去年末下降1.8個百分點。



中行首季純利按年跌2.9%至543.64億元人民幣，期內營業收入1649.11億元人民幣，升2.41%。淨利息收入1077.3億元人民幣，下降4.4%。淨息差1.29%，跌15個基點。非利息收入571.8億元人民幣，增18.3%。截至3月底止，不良貸款總額2812.08億元人民幣，不良貸款率1.25%，與上年末持平，不良貸款撥備覆蓋率197.97%，比上年末下降2.63個百分點。

（Shutterstock）

交行(03328)首季純利253.7億元人民幣，按年升1.54%。期內淨經營收入664.4億元人民幣，跌1.13%；淨利息收入426.04億元人民幣，升2.52%。淨利息收益率為1.23%，下降4個基點。截至3月底止，不良貸款餘額1154.51億元人民幣，較上年末增3.38%；不良貸款率1.3%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率200.41%，較上年末下跌1.53個百分點；撥備率2.59%，較上年末下跌0.05個百分點。

招行首季少賺2.1%郵儲行少賺2.6% 淨息差分別跌11及16個基點

招行首季純利372.86億元人民幣，按年跌2.1%。期內收入837.31億元人民幣，跌3.1%。淨利息收入529.96億元人民幣，增1.9%。非利息淨收入307.4億元人民幣，跌10.7%。淨利差1.82%，淨利息收益率1.91%，分別下降8個基點和11個基點。截至3月底止，不良貸款餘額667.4億元人民幣，較上年末增加11.33億元人民幣；不良貸款率0.94%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率410.03%，較上年末下降1.95個百分點。

（Shutterstock）

郵儲行首季純利252.46億元人民幣，按年跌2.6%。期內收入894.06億元人民幣，跌不足0.1%。淨利息收入688.6億元人民幣，下降3.8%。淨息差1.71%，跌16個基點。非利息收入102億元人民幣，增21.7%。截至3月底止，不良貸款餘額852.94億元人民幣，較上年末增加49.75億元人民幣；不良貸款率0.91%，較上年末上升0.01個百分點；不良貸款撥備覆蓋率266.13%，較上年末下降20.02個百分點。

中信銀行(00998)首季純利約195億元人民幣，按年升1.66%。淨息差1.65%，下降5基點。營業收入516億元人民幣，跌3.6%。利息淨收入356.77億元人民幣，增2.05%。非利息淨收入159.37億元人民幣，跌14.36%。於3月底，不良貸款比率1.16%，資本充足比率12.9%。

國有五大行及招行公告不再設監事會 或影響內部監管獨立性及透明度

另外，工行、建行、農行、中行和交行五家國有大行昨日同時發布董事會決議公告稱，將修改公司章程，撤銷或不再設立監事會。股份制銀行中，招行、華夏銀行當日同樣公告不再設監事會。



不再設立監事會，並修改公司章程以適應新規定，符合2024年修訂的《公司法》，不過市場擔心，監事會的撤銷意味著監督職能將由董事會內的審計委員會承擔，可能影響內部監管的獨立性；同時影響投資者對銀行治理結構的信心，尤其是對內部監管機制的透明度。

瑞銀：國有內銀及招行首季盈利均遜預期 惟仍看好建行工行

瑞銀發表研報指，內地銀行板塊今年首季盈利增長開局乏力，國有銀行以及招行均錄得盈利下降，遜於該行早前預期，該行所覆蓋區域性銀行平均盈利增速均有所放緩，該行認為盈利動能減弱，來自持續的收入受壓以及零售不良貸款攀升等壓力，個股方面，農行再次跑贏國有銀行同業，中信銀行(00998)則在主要股份行中表現突出，成為唯一錄得正增長的銀行。

該行預計，市場對首季業績將呈負面反應，但短期內，在關稅談判與宏觀前景高度不確定的環境下，中資銀行股或展現防禦性，繼續看好估值偏低且股息率較高的標的，如建行、工行及中信銀行H股，其中工行仍予「買入」評級，目標價5.98港元。

花旗：建行高股息可為股價提供支撐 農行季績勝同業可吼

花旗指，建行首季淨利潤遜預期，主因在於該行採取逆周期撥備策略，為下半年可能面臨的市場逆風預作準備。預期市場將對建行業績報以負面反應，表現位列六大行中相對疲軟區間，不過憑藉其充足的不良貸款緩衝墊，仍具能力在2025年維持至少持平的盈利增長，加上其目前仍具吸引力的高股息收益率，料將持續受獲利型投資者青睞，此優勢可望在中長期為股價表現提供支撐。

另花旗稱，農行首季業績表現優於同業，撥備前經營利潤按年跌0.3%，主要因為手續費收入疲軟及運營效率惡化，抵銷了淨息差反彈的正面貢獻，而首季淨利潤按年增速加快至2.2%，達719億元人民幣，佔2025年彭博預測值的26.4%，料市場對此反應正面，予目標價4.75元及「買入」評級。

高盛：內銀貸款增長未如預期強勁 料投資者關注能否維持全年派息

高盛表示，工行、中行、建行、農行及郵儲銀行五間內地大型國有銀行首季撥備前利潤及淨利潤均略遜預期，其他大型國有企業銀行淨利潤亦按年下跌約2%至4%，除農行外大多數內銀貸款增長都未如預期強勁，相信將引發投資者對於全年度派息能否維持的關注。高盛予工行及農行「中性」評級，目標價分別為5.37元及4.57元，中行、建行及郵儲銀行則予「買入」評級，目標價分別為4.86元、7.7元及5.49元。

另高盛指，招行首季撥備前經營溢利及純利分別按年跌4%及2%，遜該行預期。業績主要受淨息差降幅較該行預期高4基點，以及投資收入較該行預期少19%影響。招行在可能的下行周期中展現紀律性，例如貸款增長放緩和對貸款計提更多準備金，但首季貸款增長低於指引，表明未來數月貸款增長將加速，關稅政策影響卻可能削弱信貸需求，從而惡化資產質量，維持「買入」評級，基於招行提升股東回報的能力及潛在的消費金融復甦，目標價為47.62元。

熊麗萍：季績略遜預期惟股價反應過大 論高息可揀工行建行中行

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內銀今次業績比預期略差，盈利普遍跌約4%，過去都是預期升或跌1至2%，從沒試過跌那麼多，除了招行上次業績較差。今次數據亦反映貸款息差有收窄，惟不良貸款不見太差，今日股價似乎有些跌過龍。內銀末期息已除淨，論到收息，消息已過，故對季績才有較大反應。內銀即使盈利沒有增長，派息比率不變下，大家仍可計到有多少息率，但假使全年盈利亦跌4%，息率就沒那麼高。現在要看中央政府在金融政策方面有沒有改變，如果要幫助中小企業出口轉內銷，銀行肯定會有些「任務」，難免影響息差，主要擔心壞帳問題，但今日股價跌幅似乎過大。而往後政府應會有政策推出，當經濟受外圍影響，遲早也會減息降準，不需太擔心，不過內銀之前一直創新高，少有如今日那麼大的跌幅。

熊麗萍又指，要留意如果內銀全年盈利跌8至10%，息率肯定沒那麼高，而若只計今日股價跌幅及息率，工行似乎較吸引，若論業務增長則會揀農行，但農行股價一直沒怎麼下跌，息率較低，故從息率考慮可揀工行或建行，中行仍有6厘息也可考慮，就算業務表現影響到派息，起碼仍有5厘幾息。不過，內銀可能仍未調整完，可再看多一兩日，例如農行若跌穿4.5元，就未宜買入。

內銀股今日普遍下跌，工行跌2.92%收報5.32元，建行跌2.86%報6.38元，中行跌0.46%報4.34元，農行跌1.86%報4.74元，交行跌0.15%報6.8元，招行跌4.61%報42.45元，郵儲行跌1.44%報4.78元，惟中信銀行升0.82%報6.13元，民生銀行(01988)升1.11%報3.64元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此





其他內銀股相關新聞：

港股 | 午市前瞻 | 內銀盈利前景差藉勢回調 專家話仍然抵買

《外資精點》花旗：農行首季業績優於同業，籲買入

《外資精點》瑞銀：內銀首季盈利增長遜預期，看好工行建行Ｈ股

《外資精點》瑞銀料市場對工行業績反應負面，目標價５﹒９８元

《Ａ股焦點》銀行股近全線跌，首季盈利遜，華夏銀行挫８％領跌

《神州金融》工行等五大國有銀行集體公告，不再設立監事會

中信銀行（９９８）首季多賺２％，淨息差同比降５個基點





《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇