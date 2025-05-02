強積金 | 取消強積金「對沖」昨日起實施，孫玉菡：對僱員中長期幫助大

取消強積金「對沖」昨日起實施，勞工及福利局局長孫玉菡出席電台節目時表示，對僱員中長期的幫助很大，令他們可以安心，有更多錢為退休作準備。而僱主毋須感到擔心，亦不需要提前解僱員工，他看不到有很大誘因令僱主解僱員工，並指今次是制度上的大轉變，僱員由昨日起，在受僱期間的遣散費或長期服務金，僱主不可再用強積金強制性供款去對沖，強調制度不設追溯期，在昨日之前僱員的遣散費或長期服務金仍然可以對沖。

被問及如果有僱主解僱一名舊員工，轉而聘請一名月薪較低的新人，是否變相可以節省長服金或遣散費，他指出，現時勞動市場人手緊張，要聘用新人重新培訓及熟習公司運作，加上舊僱員以往的年資、相關費用可以對沖，新僱員新的年資相關費用則不能對沖，這樣做對僱主可能是得不償失。

行政長官李家超在另一場合表示，取消強積金「對沖」昨日正式實施，惠及全港300多萬勞工，改善退休保障，政府同日推出資助計劃，向僱主提供25年、總額超過330億元資助，分擔轉制後部分支出。他期望全港僱主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障僱員安全和權益。

撰文：經濟通採訪組

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