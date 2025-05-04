港股 | 蕭猷華：中美貿易戰有望進一步降溫

《套期保值》回顧4月，特朗普政府揮舞關稅大棒，環球金融市場風起雲湧，金價創下3500美元歷史新高，美國10年期債息急升至4.6%，美匯指數跌穿98水平，道瓊斯指數由4月2日的42225點，3個交易日暴跌至36611點，跌幅5614點，或13%。美國市場罕有出現「股匯債」三殺，重擊特朗普弱點，其後美方突然轉變立場，表示暫停徵收對等關稅90日（中國除外），為貿易戰降溫。特朗普的轉軚，刺激美股大幅回升。整個4月，環球股市跌幅大為收窄，道瓊斯指數下跌1332點或3.2%，上證綜合指數下跌56點或0.17%，恒生指數下跌1000點或4.3%。

特朗普近日頻頻出口術，為中美貿易戰降溫。另一方面，上周五（2日），中國商務部指出，針對美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中國就貿易方面舉行會談，商務部回應正進行評估。與此同時，《華盛頓郵報》引述中方消息指出，內地有意就芬太尼與美國進行貿易談判。

中美有望就貿易戰進行談判 (Shutterstock)

誠然，中美要達成貿易協議，過程崎嶇，絕不容易。不過，投資者欣喜任何關於關稅戰的利好消息。展望5月，中美貿易戰有望進一步降溫，倘若進展理想，恒指有望重上今年高位24874點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇