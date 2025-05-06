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開市Go | 美非製造業數據勝預期，美擬徵電影關稅，關注內需股

06/05/2025

要聞盤點

 

1、隔晚美股三大指數收市報跌，道指及標普500指數結束連升9個交易日的升勢。市場關注特朗普最新宣布針對海外拍攝電影徵收100%關稅的政策。另一焦點則是將於本周召開的聯儲局貨幣政策會議。美股反覆偏軟，道指一度跌逾200點，低見41063點，之後曾倒升126點；標指一度回落0.92%，納指則曾跌逾1%。道指收市跌98點，或0.24%，報41218點；標普500指數跌36點，或0.64%，報5650點；納指跌133點，或0.74%，報17844點。金龍中國指數跌3點。日經期貨截至上午8時27分升22點。

 

2、美國供應管理協會(ISM)公布4月非製造業指數升至51.6，高於市場預期。

 

3、特朗普稱計劃對海外製作的電影徵收100%關稅，並將於未來兩周公布藥品關稅相關決定。

 

4、美國財長貝森特稱與中國的貿易談判未來幾周可能取得實質進展，特朗普表示未來可能降低對華關稅，但不會為了讓中國回到談判桌就完全取消關稅。

 

5、新華社報道，中國5月1日至5日假期期間重點零售和餐飲企業銷售額同比增長6.3%。

 

6、美國兩位重量級眾議員施壓證券交易委員會啟動中概股摘牌程序，阿里、京東、拼多多等20家公司被點名。

 

7、94歲巴菲特於巴郡股東大會宣布將於2025年底卸任CEO，阿貝爾將於2026年起擔任總裁兼CEO。

 

8、本港金管局紐約時段入市再注資605.43億，3度注資共1166億。

 

開市Go | 美非製造業數據勝預期，美擬徵電影關稅，關注內需股

 

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