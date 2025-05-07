開市Go | 中美關稅談判將啟動，中方發布重磅政策，關注關稅股

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，市場觀望聯儲局的議息會議。道指開市向下，一度跌459點，低見40759點，中段跌幅收窄，曾高見41164點；標指最多跌1.14%，納指則一度跌1.41%。美國財長貝森特稱有望最快本周達成多項貿易協議，令美股跌幅稍為收窄。道指收市跌389點，或0.95%，報40829點；標普500指數跌43點，或0.77%，報5606點；納指跌154點，或0.87%，報17689點。金龍中國指數上漲30點，滿幫和奇富科技對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時48分升137點。

2、美國財長貝森特與貿易代表格裏爾將於周末在瑞士與中國副總理何立峰舉行貿易談判，為中美加徵關稅以來首次高層會談。

3、中國央行、證監會及金融監管局官員今日上午9時舉行新聞發布會，討論穩定市場的一系列金融政策。

4、美國總統特朗普淡化參與貿易談判的想法，稱部分國家已同意讓步，並表示他可直接設定新稅率，無需簽署協議。

5、受企業在關稅落地前大幅增加進口影響，美國3月貿易逆差創新高，加拿大對美商品出口降至五年來最低。

6、中國國家主席習近平呼籲歐盟與中國攜手反對單邊霸凌，共同應對全球性挑戰。

7、香港宣布正式推出「科企專線」，便利特專科技公司及生物科技公司申請上市。

8、特斯拉股價收跌1.8%，4月英國及德國新車銷量跌至兩年多新低，升級版Model Y未能扭轉頹勢。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇